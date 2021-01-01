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Dell Precision 5560 против Precision 15 3560

59 из 100
Dell Precision 5560
VS
52 из 100
Dell Precision 15 3560
Dell Precision 5560
Dell Precision 15 3560
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Экран
Батарея
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Precision 5560 и Precision 15 3560 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Precision 5560
  • На 91% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9504 vs 4973 баллов
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 10% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 14 Вт*ч большей батареей (56 и 42 Вт*ч)
  • На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит
Причины выбрать Dell Precision 15 3560
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Видеокарта показывает в среднем на 114-155% больше FPS в играх
  • Существенно легче – весит на 460 граммов меньше (1.58 и 2.04 кг)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Precision 5560
vs
Precision 15 3560

Корпус

Вес 2.04 кг 1.58 кг
Ширина 344.4 мм 358 мм
Высота 230.3 мм 232 мм
Толщина 18.5 мм 10.8-14.4 мм
Площадь 793 см2 831 см2
Соотношение экрана к корпусу ~89% ~80.8%
Боковые рамки 4.2 мм 6.3 мм
Цвета Серебристый Серебристый
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 1

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы TFT VA TN LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 145 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1650:1 700:1
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Время отклика 35 мс 25 мс
Максимальная яркость
Precision 5560 +25%
500 нит
Precision 15 3560
400 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В 11.4 В
Время полной зарядки - 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 90 / 130 Вт 65 / 90 / 130 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.4-2.9 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 6 4
Потоков 12 8
L3-кэш 12 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 14 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 900 МГц 1100 МГц
FLOPS 0.46 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти DDR4 DDR4
Скорость памяти 3.2 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерных блоков 256 640
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Precision 5560
0.46 терафлопс
Precision 15 3560 +207%
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x128 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3281-CG Realtek ALC3204
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x6W 2x2W
Dolby Atmos Нет -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB Type-C 3x USB 3.2 2x USB 3.2
USB-A Нет 2x USB 3.2
HDMI Нет 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.3 мм -
Тачпад
Размер 15.0 x 9.0 см 11.5 x 6.7 см
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да

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