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Dell Precision 5560 против Precision 17 5760

59 из 100
Dell Precision 5560
VS
62 из 100
Dell Precision 17 5760
Dell Precision 5560
Dell Precision 17 5760
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Экран
Батарея
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Precision 5560 и Precision 17 5760 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Precision 5560
  • Значительно компактнее – имеет на 15% меньшую площадь корпуса (793 и 929 см2)
Причины выбрать Dell Precision 17 5760
  • Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 3-х у конкурента)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Precision 5560
vs
Precision 17 5760

Корпус

Вес 2.04 кг 2.13 кг
Ширина 344.4 мм 374.4 мм
Высота 230.3 мм 248 мм
Толщина 18.5 мм 8.6-13.1 мм
Площадь 793 см2 929 см2
Соотношение экрана к корпусу ~89% ~90.3%
Боковые рамки 4.2 мм 4.1 мм
Цвета Серебристый Серебристый
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 17 дюймов
Тип матрицы TFT VA TN LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 145 точек на дюйм 133 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1650:1 1650:1
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Время отклика 35 мс 35 мс
Максимальная яркость
Precision 5560
500 нит
Precision 17 5760
500 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В 11.4 В
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа
Мощность зарядки 90 / 130 Вт 90 / 130 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.4-2.9 ГГц 2.4-2.9 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц 4.6 ГГц
Ядер 6 6
Потоков 12 12
L3-кэш 12 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Intel UHD Graphics 750
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 14 нм 14 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 900 МГц 900 МГц
FLOPS 0.46 терафлопс 0.46 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти DDR4 DDR4
Скорость памяти 3.2 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерных блоков 256 256
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Precision 5560
0.46 терафлопс
Precision 17 5760
0.46 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3281-CG Realtek ALC711-CG
Формат звука 2.0 2.2
Мощность динамиков 2x6W 4x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 3x USB 3.2 4x USB 4.0
USB-A Нет Нет
HDMI Нет Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.3 мм 1.3 мм
Тачпад
Размер 15.0 x 9.0 см 15.0 x 8.9 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да

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