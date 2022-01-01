Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 3840 x 2400 3840 x 2400 Батарея - 56 Вт*ч 86 Вт*ч 96 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 12600H Intel Core i7 12700H Intel Core i7 12800H Intel Core i9 12900H - Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900H Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB - 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB - 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Precision 5570 Существенно легче – весит на 560 граммов меньше (1.84 и 2.4 кг)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Компактнее – имеет на 11% меньшую площадь корпуса (793 и 891 см2) Причины выбрать ASUS Zenbook Pro 16X OLED (UX7602) Видеокарта показывает в среднем на 413-563% больше FPS в играх

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Комплектуется на 40 Вт*ч большей батареей (96 и 56 Вт*ч)

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Имеет на 95% более четкий дисплей – 283 против 145 точек на дюйм (PPI)

Сенсорный экран

На 10% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 500 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.84 кг 2.4 кг Размеры 344.4 x 230.3 x 7.7-11.64 мм 355 x 251 x 16.9-17.8 мм Площадь 793 см2 891 см2 Соотношение экрана к корпусу ~89% ~83.3% Боковые рамки 4.2 мм 5.2 мм Цвета Черный Черный Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Да Количество куллеров 2 2 Уровень шума - 42 дБ

Дисплей 1920 x 1200 3840 x 2400 3840 x 2400 Диагональ 15.6 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD OLED Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 145 точек на дюйм 283 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 3840 x 2400 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Матовый Глянцевый Тесты экрана Контрастность 1650:1 1000000:1 Цветовой охват sRGB 100% - Охват DCI-P3 - 100% Время отклика 35 мс 1 мс Максимальная яркость Precision 5570 500 нит Zenbook Pro 16X OLED (UX7602) +10% 550 нит

Батарея Ёмкость 56 Вт*ч 86 Вт*ч 96 Вт*ч Напряжение 11.4 В - Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 90 / 130 Вт 200 Вт

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) GeForce RTX 3060 Mobile 6GB TGP 15 Вт 95 Вт Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 8 нм Частота GPU 300 МГц 1215 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1567 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 12 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 6 ГБ Тип памяти DDR5 GDDR6 Ширина шины - 192 бит Скорость памяти 4.8 Гбит/с 14 Гбит/с Шейдерные блоки 640 3840 Блоки текстурирования (TMUs) 40 120 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 48 Производительность GPU Precision 5570 1.41 терафлопс Zenbook Pro 16X OLED (UX7602) +751% 12 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 16GB 32GB Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 4800 МГц 4800 МГц Тип DDR5 LPDDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3281 - Формат звука 2.2 2.4 Мощность динамиков 2x2.5W, 2x1.5W - Dolby Atmos Нет Да Микрофонов 2 4

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A Нет 1x USB 3.2 USB Type-C 3x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI Нет 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.4 мм Тачпад Размер 15.0 x 9.0 см - Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.