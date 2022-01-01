Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 3840 x 2400 2560 x 1600 Батарея - 56 Вт*ч 86 Вт*ч 50 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 12600H Intel Core i7 12700H Intel Core i7 12800H Intel Core i9 12900H - Intel Core i5 1230U Intel Core i5 1240U Intel Core i7 1260U Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Precision 5570 На 211% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12922 vs 4160 баллов

Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 6 Вт*ч большей батареей (56 и 50 Вт*ч)

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD Причины выбрать Dell Latitude 9330 Существенно легче – весит на 570 граммов меньше (1.27 и 1.84 кг)

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Сенсорный экран

Имеет на 57% более четкий дисплей – 227 против 145 точек на дюйм (PPI)

Значительно компактнее – имеет на 22% меньшую площадь корпуса (618 и 793 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.84 кг 1.27 кг Размеры 344.4 x 230.3 x 7.7-11.64 мм 296.35 x 208.39 x 14.12 мм Площадь 793 см2 618 см2 Соотношение экрана к корпусу ~89% ~83% Боковые рамки 4.2 мм 4.9 мм Цвета Черный Серий Трансформер Нет Да Угол открытия экрана - 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 1

Дисплей 1920 x 1200 3840 x 2400 2560 x 1600 Диагональ 15.6 дюймов 13.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 145 точек на дюйм 227 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 1650:1 1200:1 Цветовой охват sRGB 100% 100% Время отклика 35 мс 35 мс Максимальная яркость Precision 5570 500 нит Latitude 9330 500 нит

Батарея Ёмкость 56 Вт*ч 86 Вт*ч 50 Вт*ч Напряжение 11.4 В 11.55 В Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 90 / 130 Вт 60 / 65 / 90 Вт

Процессор Модель CPU Intel Core i5 12600H Intel Core i7 12700H Intel Core i7 12800H Intel Core i9 12900H Intel Core i5 1230U Intel Core i5 1240U Intel Core i7 1260U Базовая частота 2.7 ГГц 1.0 ГГц Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.4 ГГц Ядер 12 10 Потоков 16 12 L3-кэш 18 МБ 12 МБ Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU) Техпроцесс 10 нм 10 нм Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) Precision 5570 +1% 1556 Latitude 9330 1535 Geekbench 5 (многоядерный) Precision 5570 +25% 7959 Latitude 9330 6344 Cinebench R23 (одноядерный) Precision 5570 +36% 1660 Latitude 9330 1219 Cinebench R23 (многоядерный) Precision 5570 +211% 12922 Latitude 9330 4160

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти DDR5 LPDDR5 Скорость памяти 4.8 Гбит/с 5.2 Гбит/с Шейдерные блоки 640 640 Блоки текстурирования (TMUs) 40 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 20 Производительность GPU Precision 5570 1.41 терафлопс Latitude 9330 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB 32GB Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 4800 МГц 5200 МГц Тип DDR5 LPDDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3281 Realtek ALC711-CG Формат звука 2.2 2.4 Мощность динамиков 2x2.5W, 2x1.5W 4x2W Dolby Atmos Нет Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A Нет Нет USB Type-C 3x USB 3.2 3x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI Нет Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер 15.0 x 9.0 см 11.5 x 6.7 см Поверхность Стекло - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.