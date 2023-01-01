Главная > Сравнение ноутбуков > Precision 5570 или Precision 3580 – что лучше выбрать?

Dell Precision 5570 против Precision 3580

60 из 100
Dell Precision 5570
VS
52 из 100
Dell Precision 3580
Dell Precision 5570
Dell Precision 3580
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея
Процессор
Графика
Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Precision 5570 и Precision 3580 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Precision 5570
  • Видеокарта показывает в среднем на 137-187% больше FPS в играх
  • На 67% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12922 vs 7727 баллов
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 11% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 14 Вт*ч большей батареей (56 и 42 Вт*ч)
Причины выбрать Dell Precision 3580
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Легче – весит на 230 граммов меньше (1.61 и 1.84 кг)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Precision 5570
vs
Precision 3580

Корпус

Вес 1.84 кг 1.61 кг
Размеры 344.4 x 230.3 x 7.7-11.64 мм 357.8 x 233.3 x 20.8-22.8 мм
Площадь 793 см2 835 см2
Соотношение экрана к корпусу ~89% ~80.4%
Боковые рамки 4.2 мм 6.2 мм
Цвета Черный Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 135° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет -
Жидкий металл - Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 43 дБ -

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 145 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1650:1 800:1
Цветовой охват sRGB 121.3% -
Охват Adobe RGB 82.5% -
Охват DCI-P3 94% -
Время отклика 35 мс 35 мс
Максимальная яркость
Precision 5570
500 нит
Precision 3580
500 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В 11.4 В
Время полной зарядки 2:10 ч. -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 90 / 130 Вт 65 / 100 / 130 Вт
Вес зарядного устройства 500 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.7 ГГц 1.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.6 ГГц
Ядер 12 (4P + 8E) 10 (2P + 8E)
Потоков 16 12
L3-кэш 18 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Precision 5570 +67%
12922
Precision 3580
7727
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 45 Вт 15 Вт
Nvidia Optimus Да -
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 8 нм 10 нм
Частота GPU 630 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1140 МГц 1100 МГц
FLOPS 4.92 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 DDR5
Ширина шины 128 бит -
Скорость памяти ~11 Гбит/с 4.8 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 640
Блоки текстурирования (TMUs) 64 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 20
Производительность GPU
Precision 5570 +249%
4.92 терафлопс
Precision 3580
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 4800 МГц 4800 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3281 Realtek Waves, MaxxAudio 12.0
Формат звука 2.2 2.0
Мощность динамиков 2x2.5W, 2x1.5W 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость 83 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.3
Сканер отпечатков пальцев Да Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A Нет 2x USB 3.2
USB Type-C 3x USB 3.2 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI Нет 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 15.0 x 9.0 см 11.5 x 6.7 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Dell Precision 5570 и XPS 15 9520 (2022)
2. Dell Precision 5570 и Latitude 5530
3. Dell Precision 5570 и Precision 5470
4. Dell Precision 5570 и Lenovo ThinkPad T16
5. Dell Precision 3580 и Precision 3570
6. Dell Precision 3580 и Samsung Galaxy Book 3 Ultra
7. Dell Precision 3580 и XPS 15 9530 (2023)
Сравнить другие ноутбуки (510+)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Dell Precision 3580 и Precision 5570 – истина рождается в обсуждении!
Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры