Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 3840 x 2400 - 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) Батарея - 56 Вт*ч 86 Вт*ч - 42 Вт*ч 54 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 12600H Intel Core i7 12700H Intel Core i7 12800H Intel Core i9 12900H - Intel Core i5 1335U Intel Core i7 1355U Intel Core i5 1340P Intel Core i5 1350P Intel Core i7 1360P Intel Core i7 1370P Графика - RTX A1000 Mobile 4GB RTX A2000 Mobile 8GB Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Precision 5570 Видеокарта показывает в среднем на 137-187% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 137-187% больше FPS в играх На 67% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12922 vs 7727 баллов

На 67% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12922 vs 7727 баллов Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента) Более тонкие рамки – на 11% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 11% выше полезная площадь экрана Комплектуется на 14 Вт*ч большей батареей (56 и 42 Вт*ч) Причины выбрать Dell Precision 3580 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Легче – весит на 230 граммов меньше (1.61 и 1.84 кг)

Легче – весит на 230 граммов меньше (1.61 и 1.84 кг) Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.84 кг 1.61 кг Размеры 344.4 x 230.3 x 7.7-11.64 мм 357.8 x 233.3 x 20.8-22.8 мм Площадь 793 см2 835 см2 Соотношение экрана к корпусу ~89% ~80.4% Боковые рамки 4.2 мм 6.2 мм Цвета Черный Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 135° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет - Жидкий металл - Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 43 дБ -

Дисплей 1920 x 1200 3840 x 2400 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 145 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1650:1 800:1 Цветовой охват sRGB 121.3% - Охват Adobe RGB 82.5% - Охват DCI-P3 94% - Время отклика 35 мс 35 мс Максимальная яркость Precision 5570 500 нит Precision 3580 500 нит

Батарея Ёмкость 56 Вт*ч 86 Вт*ч 42 Вт*ч 54 Вт*ч Напряжение 11.4 В 11.4 В Время полной зарядки 2:10 ч. - Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 90 / 130 Вт 65 / 100 / 130 Вт Вес зарядного устройства 500 граммов -

Видеокарта Модель GPU RTX A1000 Mobile 4GB RTX A2000 Mobile 8GB Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 45 Вт 15 Вт Nvidia Optimus Да - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 10 нм Частота GPU 630 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1140 МГц 1100 МГц FLOPS 4.92 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 DDR5 Ширина шины 128 бит - Скорость памяти ~11 Гбит/с 4.8 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 640 Блоки текстурирования (TMUs) 64 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 20 Производительность GPU Precision 5570 +249% 4.92 терафлопс Precision 3580 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 4800 МГц 4800 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3281 Realtek Waves, MaxxAudio 12.0 Формат звука 2.2 2.0 Мощность динамиков 2x2.5W, 2x1.5W 2x2W Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 83 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Да Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A Нет 2x USB 3.2 USB Type-C 3x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI Нет 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Тачпад Размер 15.0 x 9.0 см 11.5 x 6.7 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.