Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 3840 x 2400 3456 x 2234 Батарея - 66 Вт*ч 99.5 Вт*ч 100 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 13600H Intel Core i7 13700H Intel Core i7 13800H Intel Core i9 13900H - Apple M1 Pro Apple M1 Max Графика - RTX A1000 Mobile 6GB RTX A2000 Mobile 8GB RTX A5000 Mobile 16GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB Apple M1 Pro GPU (16-core) Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Precision 5680 Легче – весит на 190 граммов меньше (1.91 и 2.1 кг)

Легче – весит на 190 граммов меньше (1.91 и 2.1 кг) На 28% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 15131 vs 11813 баллов Причины выбрать Apple MacBook Pro 16 (2021) Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц Комплектуется на 34 Вт*ч большей батареей (100 и 66 Вт*ч)

Комплектуется на 34 Вт*ч большей батареей (100 и 66 Вт*ч) Имеет на 79% более четкий дисплей – 254 против 142 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.91 кг 2.1 кг Размеры 353.68 x 240.33 x 20.05-22.17 мм 355.7 x 248.1 x 16.8 мм Площадь 850 см2 882 см2 Соотношение экрана к корпусу ~87.3% ~86.2% Боковые рамки 4.5 мм 3.4 мм Цвета Серебристый Серебристый, Серый Материал Алюминий Алюминий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 135° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет - Количество куллеров 2 2 Уровень шума - 37.4 дБ

Дисплей 1920 x 1200 3840 x 2400 3456 x 2234 Диагональ 16 дюймов 16.2 дюймов Тип матрицы IPS LCD Mini LED Частота обновления 60 Гц 120 Гц Плотность пикселей 142 точек на дюйм 254 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 3456 x 2234 пикселей Поддержка HDR - Да, Dolby Vision Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Датчик освещенности Да Да Площадь экрана MacBook Pro 16 (2021) 16.2″ (16:10 ratio) = 118 in2 Precision 5680 16″ (16:10 ratio) = 115.1 in2 ~ 2% more screen space Тесты экрана Контрастность 1300:1 25700:1 Цветовой охват sRGB - 100% Охват Adobe RGB - 88% Охват DCI-P3 100% 99.1% Время отклика 30 мс 67 мс Максимальная яркость Precision 5680 500 нит MacBook Pro 16 (2021) 500 нит

Батарея Ёмкость 66 Вт*ч 99.5 Вт*ч 100 Вт*ч Напряжение 15.4 В - Время полной зарядки - 1:25 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева, Справа Мощность зарядки 100 / 165 Вт 140 Вт Длина кабеля 1 метр 2 метра Вес зарядного устройства - 353 грамма

Видеокарта Модель GPU RTX A1000 Mobile 6GB RTX A2000 Mobile 8GB RTX A5000 Mobile 16GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB Apple M1 Pro GPU (16-core) TGP - 30 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 5 нм Частота GPU 630 МГц 450 МГц Boost частота GPU 1140 МГц 1296 МГц FLOPS 4.92 терафлопс 5.2 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR5 Ширина шины 128 бит 256 бит Скорость памяти ~11 Гбит/с 6.4 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 64 128 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 64 Производительность GPU Precision 5680 4.92 терафлопс MacBook Pro 16 (2021) +6% 5.2 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x8 ГБ 4x4 ГБ Частота 6400 МГц 6400 МГц Тип LPDDR5 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC711-VD - Формат звука 2.2 4.2 Мощность динамиков 4x2W - Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость - 84.7 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.3 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Да Инфракрасный датчик Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A Нет Нет USB Type-C 3x USB 4.0 3x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1 мм Тачпад Размер 13.6 x 8.5 см 15.5 x 9.9 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.