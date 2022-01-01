Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 3840 x 2400 - 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 3840 x 2160 Батарея - 56 Вт*ч 97 Вт*ч - 41 Вт*ч 58 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 12600H Intel Core i7 12700H Intel Core i7 12800H Intel Core i9 12900H - Intel Core i3 1215U Intel Core i5 1235U Intel Core i5 1245U Intel Core i7 1255U Intel Core i7 1265U Intel Core i5 1240P Intel Core i5 1250P Intel Core i7 1270P Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB - 4GB 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Precision 5770 На 149% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13482 vs 5415 баллов

Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Комплектуется на 15 Вт*ч большей батареей (56 и 41 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 12% выше полезная площадь экрана

На 127% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 220 нит

Имеет на 33% более четкий дисплей – 133 против 100 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Dell Latitude 5530 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Существенно легче – весит на 580 граммов меньше (1.59 и 2.17 кг)

Видеокарта показывает в среднем на 55-75% больше FPS в играх

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Компактнее – имеет на 10% меньшую площадь корпуса (835 и 929 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.17 кг 1.59 кг Размеры 374.48 x 248.08 x 13.15-19.54 мм 357.9 x 233.3 x 20.77-22.15 мм Площадь 929 см2 835 см2 Соотношение экрана к корпусу ~90.2% ~80.4% Боковые рамки 4.1 мм 6.3 мм Цвета Черный, Серебристый Серий Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 1

Дисплей 1920 x 1200 3840 x 2400 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 3840 x 2160 Диагональ 17 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD TN LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 133 точек на дюйм 100 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1366 x 768 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1650:1 - Время отклика 35 мс - Максимальная яркость Precision 5770 +127% 500 нит Latitude 5530 220 нит

Батарея Ёмкость 56 Вт*ч 97 Вт*ч 41 Вт*ч 58 Вт*ч Напряжение 11.4 В 11.2 В Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева Мощность зарядки 90 / 130 Вт 60 / 65 / 90 Вт

Процессор Модель CPU Intel Core i5 12600H Intel Core i7 12700H Intel Core i7 12800H Intel Core i9 12900H Intel Core i3 1215U Intel Core i5 1235U Intel Core i5 1245U Intel Core i7 1255U Intel Core i7 1265U Intel Core i5 1240P Intel Core i5 1250P Intel Core i7 1270P Базовая частота 2.7 ГГц 1.2 ГГц Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.4 ГГц Ядер 12 6 Потоков 16 8 L3-кэш 18 МБ 10 МБ Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel UHD Graphics (64EU) Техпроцесс 10 нм 10 нм Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) Precision 5770 +15% 1643 Latitude 5530 1433 Geekbench 5 (многоядерный) Precision 5770 +116% 8319 Latitude 5530 3845 Cinebench R23 (одноядерный) Precision 5770 1771 Latitude 5530 н/д Cinebench R23 (многоядерный) Precision 5770 +149% 13482 Latitude 5530 5415

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) GeForce MX450 2GB TGP 15 Вт - Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 12 нм Частота GPU 300 МГц - Boost частота GPU 1100 МГц - FLOPS 1.41 терафлопс 2.822 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ Тип памяти DDR5 GDDR6 Ширина шины - 64 бит Скорость памяти 4.8 Гбит/с ~8-10 Гбит/с Шейдерные блоки 640 896 Блоки текстурирования (TMUs) 40 56 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 32 Производительность GPU Precision 5770 1.41 терафлопс Latitude 5530 +100% 2.822 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 4GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 1x8 ГБ 1x4 ГБ Частота 4800 МГц 3200 МГц Тип DDR5 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC711-CG Realtek ALC3204 Формат звука 2.2 2.0 Мощность динамиков 4x2W 2x2W Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A Нет 2x USB 3.2 USB Type-C 4x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI Нет 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Тачпад Размер 14.9 x 8.9 см - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.