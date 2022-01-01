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Dell Precision 5770 против Latitude 5530

59 из 100
Dell Precision 5770
VS
43 из 100
Dell Latitude 5530
Dell Precision 5770
Dell Latitude 5530
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Экран
Батарея
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Precision 5770 и Latitude 5530 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Precision 5770
  • На 149% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13482 vs 5415 баллов
  • Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Комплектуется на 15 Вт*ч большей батареей (56 и 41 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 12% выше полезная площадь экрана
  • На 127% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 220 нит
  • Имеет на 33% более четкий дисплей – 133 против 100 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Dell Latitude 5530
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Существенно легче – весит на 580 граммов меньше (1.59 и 2.17 кг)
  • Видеокарта показывает в среднем на 55-75% больше FPS в играх
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Компактнее – имеет на 10% меньшую площадь корпуса (835 и 929 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Precision 5770
vs
Latitude 5530

Корпус

Вес 2.17 кг 1.59 кг
Размеры 374.48 x 248.08 x 13.15-19.54 мм 357.9 x 233.3 x 20.77-22.15 мм
Площадь 929 см2 835 см2
Соотношение экрана к корпусу ~90.2% ~80.4%
Боковые рамки 4.1 мм 6.3 мм
Цвета Черный, Серебристый Серий
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 1

Дисплей

Диагональ 17 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD TN LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 133 точек на дюйм 100 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1650:1 -
Время отклика 35 мс -
Максимальная яркость
Precision 5770 +127%
500 нит
Latitude 5530
220 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В 11.2 В
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева
Мощность зарядки 90 / 130 Вт 60 / 65 / 90 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.7 ГГц 1.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 12 6
Потоков 16 8
L3-кэш 18 МБ 10 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel UHD Graphics (64EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Precision 5770 +15%
1643
Latitude 5530
1433
Geekbench 5 (многоядерный)
Precision 5770 +116%
8319
Latitude 5530
3845
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Precision 5770 +149%
13482
Latitude 5530
5415

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт -
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 12 нм
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1100 МГц -
FLOPS 1.41 терафлопс 2.822 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ
Тип памяти DDR5 GDDR6
Ширина шины - 64 бит
Скорость памяти 4.8 Гбит/с ~8-10 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 896
Блоки текстурирования (TMUs) 40 56
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 32
Производительность GPU
Precision 5770
1.41 терафлопс
Latitude 5530 +100%
2.822 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x4 ГБ
Частота 4800 МГц 3200 МГц
Тип DDR5 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC711-CG Realtek ALC3204
Формат звука 2.2 2.0
Мощность динамиков 4x2W 2x2W
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A Нет 2x USB 3.2
USB Type-C 4x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI Нет 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 14.9 x 8.9 см -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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