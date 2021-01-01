Precision 7560 или MacBook Pro 16 (2021) – что лучше выбрать?

Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 3840 x 2160 3456 x 2234 Батарея - 68 Вт*ч 95 Вт*ч 100 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 11500H Intel Core i7 11600H Intel Core i7 11800H Intel Core i7 11850H Intel Core i9 11950H - Apple M1 Pro Apple M1 Max Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB 128GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Precision 7560 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 128 ГБ) и SSD Причины выбрать Apple MacBook Pro 16 (2021) Видеокарта показывает в среднем на 331-451% больше FPS в играх

Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Существенно легче – весит на 390 граммов меньше (2.1 и 2.49 кг)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Комплектуется на 32 Вт*ч большей батареей (100 и 68 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 12% выше полезная площадь экрана

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

На 100% выше максимальная яркость экрана – 1000 vs 500 нит

Имеет на 80% более четкий дисплей – 254 против 141 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.49 кг 2.1 кг Размеры 360 x 242 x 25-27.3 мм 355.7 x 248.1 x 16.8 мм Площадь 871 см2 882 см2 Соотношение экрана к корпусу ~77% ~86.2% Боковые рамки 7.3 мм 3.4 мм Цвета Серебристый Серебристый, Серий Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет - Количество куллеров 2 2

Дисплей 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 3840 x 2160 3456 x 2234 Диагональ 15.6 дюймов 16.2 дюймов Тип матрицы TFT VA Mini LED Частота обновления 60 Гц 120 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 254 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 3456 x 2234 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 600:1 - Охват DCI-P3 100% - Время отклика 35 мс - Максимальная яркость Precision 7560 500 нит MacBook Pro 16 (2021) +100% 1000 нит

Батарея Ёмкость 68 Вт*ч 95 Вт*ч 100 Вт*ч Напряжение 11.4 В - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Сзади Слева, Справа Мощность зарядки 180 Вт 140 Вт

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) Apple M1 Pro GPU (16-core) TGP 15 Вт 30 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 5 нм Частота GPU 350 МГц 450 МГц Boost частота GPU 1450 МГц 1278 МГц FLOPS 0.742 терафлопс 5.2 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти DDR4 LPDDR5 Ширина шины - 256 бит Скорость памяти 3.2 Гбит/с 6.4 Гбит/с Шейдерных блоков 256 2048 Поддержка DirectX 12 - Производительность GPU Precision 7560 0.742 терафлопс MacBook Pro 16 (2021) +601% 5.2 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 128GB 16GB 32GB 64GB Планки 1x8 ГБ 4x4 ГБ Частота 3200 МГц 6400 МГц Тип DDR4 LPDDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 4 - Макс. количество памяти 128 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 3 - NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3204 - Формат звука 2.0 4.2 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Нет Да Микрофонов 2 -

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.2 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 3.2 3x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0 DisplayPort 1x v1.4 Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.65 мм - Тачпад Размер 10.5 x 6.5 см - Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.