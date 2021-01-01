Precision 7560 или Latitude 5521 – что лучше выбрать?

Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 3840 x 2160 - 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 3840 x 2160 Батарея - 68 Вт*ч 95 Вт*ч - 64 Вт*ч 97 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 11500H Intel Core i7 11600H Intel Core i7 11800H Intel Core i7 11850H Intel Core i9 11950H - Intel Core i5 11400H Intel Core i5 11500H Intel Core i7 11850H Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB 128GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Precision 7560 На 10% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10155 vs 9205 баллов

Комплектуется на 4 Вт*ч большей батареей (68 и 64 Вт*ч)

Имеет на 41% более четкий дисплей – 141 против 100 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Dell Latitude 5521 Видеокарта показывает в среднем на 154-210% больше FPS в играх

Существенно легче – весит на 700 граммов меньше (1.79 и 2.49 кг)

Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.49 кг 1.79 кг Размеры 360 x 242 x 25-27.3 мм 357.8 x 233 x 22.6 мм Площадь 871 см2 834 см2 Соотношение экрана к корпусу ~77% ~80.5% Боковые рамки 7.3 мм 6.2 мм Цвета Серебристый Серебристый Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 1

Дисплей 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 3840 x 2160 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 3840 x 2160 Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы TFT VA TN LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 100 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1366 x 768 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 600:1 500:1 Охват DCI-P3 100% - Время отклика 35 мс 25 мс Максимальная яркость Precision 7560 500 нит Latitude 5521 н/д

Батарея Ёмкость 68 Вт*ч 95 Вт*ч 64 Вт*ч 97 Вт*ч Напряжение 11.4 В 15.2 В Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Сзади Слева Мощность зарядки 180 Вт 90 / 130 Вт

Процессор Модель CPU Intel Core i5 11500H Intel Core i7 11600H Intel Core i7 11800H Intel Core i7 11850H Intel Core i9 11950H Intel Core i5 11400H Intel Core i5 11500H Intel Core i7 11850H Базовая частота 2.4-2.9 ГГц 2.2-2.7 ГГц Частота в режиме Boost 4.6 ГГц 4.5 ГГц Ядер 6 6 Потоков 12 12 L3-кэш 12 МБ 12 МБ Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) Intel UHD Graphics for 11th Gen (16 EU) Техпроцесс 10 нм 10 нм Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) Precision 7560 +14% 1602 Latitude 5521 1402 Geekbench 5 (многоядерный) Precision 7560 +21% 7102 Latitude 5521 5887 Cinebench R23 (одноядерный) Precision 7560 1577 Latitude 5521 +9% 1726 Cinebench R23 (многоядерный) Precision 7560 +10% 10155 Latitude 5521 9205

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) GeForce MX450 2GB TGP 15 Вт - Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 12 нм Частота GPU 350 МГц 720-1395 МГц Boost частота GPU 1450 МГц 930-1575 МГц FLOPS 0.742 терафлопс 2.822 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ Тип памяти DDR4 GDDR6 Ширина шины - 64 бит Скорость памяти 3.2 Гбит/с ~8-10 Гбит/с Шейдерных блоков 256 896 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU Precision 7560 0.742 терафлопс Latitude 5521 +280% 2.822 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 128GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 4 2 Макс. количество памяти 128 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 3 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3204 Realtek ALC3204 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Нет Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0 DisplayPort 1x v1.4 Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.65 мм - Тачпад Размер 10.5 x 6.5 см 11.5 x 6.7 см Поверхность Стекло - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.