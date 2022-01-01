Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 3840 x 2160 1920 x 1080 Батарея - 68 Вт*ч 95 Вт*ч - 41 Вт*ч 58 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 11500H Intel Core i7 11600H Intel Core i7 11800H Intel Core i7 11850H Intel Core i9 11950H - Intel Core i5 1235U Intel Core i5 1245U Intel Core i7 1255U Intel Core i7 1265U Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB 128GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Precision 7560 На 112% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10155 vs 4792 баллов

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Комплектуется на 27 Вт*ч большей батареей (68 и 41 Вт*ч)

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 128 ГБ) и SSD

На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит Причины выбрать Dell Latitude 7330 Существенно легче – весит на 1530 граммов меньше (0.96 и 2.49 кг)

Видеокарта показывает в среднем на 50-68% больше FPS в играх

Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Значительно компактнее – имеет на 30% меньшую площадь корпуса (613 и 871 см 2 )

) Имеет на 18% более четкий дисплей – 166 против 141 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.49 кг 0.96 кг Размеры 360 x 242 x 25-27.3 мм 306.5 x 199.95 x 16.96 мм Площадь 871 см2 613 см2 Соотношение экрана к корпусу ~77% ~79.6% Боковые рамки 7.3 мм 6.1 мм Цвета Серебристый Серий Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет - Количество куллеров 2 1

Дисплей 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 3840 x 2160 1920 x 1080 Диагональ 15.6 дюймов 13.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 166 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 - Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 600:1 - Цветовой охват sRGB - 100% Охват DCI-P3 100% - Время отклика 35 мс - Максимальная яркость Precision 7560 +25% 500 нит Latitude 7330 400 нит

Батарея Ёмкость 68 Вт*ч 95 Вт*ч 41 Вт*ч 58 Вт*ч Напряжение 11.4 В - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Сзади Слева, Справа Мощность зарядки 180 Вт 65 / 90 Вт

Процессор Модель CPU Intel Core i5 11500H Intel Core i7 11600H Intel Core i7 11800H Intel Core i7 11850H Intel Core i9 11950H Intel Core i5 1235U Intel Core i5 1245U Intel Core i7 1255U Intel Core i7 1265U Базовая частота 2.4-2.9 ГГц 1.3 ГГц Частота в режиме Boost 4.6 ГГц 4.4 ГГц Ядер 6 10 Потоков 12 12 L3-кэш 12 МБ 12 МБ Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU) Техпроцесс 10 нм 10 нм Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) Precision 7560 +14% 1586 Latitude 7330 1389 Geekbench 5 (многоядерный) Precision 7560 +38% 7321 Latitude 7330 5322 Cinebench R23 (одноядерный) Precision 7560 +15% 1577 Latitude 7330 1372 Cinebench R23 (многоядерный) Precision 7560 +112% 10155 Latitude 7330 4792

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 350 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1450 МГц 1100 МГц FLOPS 0.742 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти DDR4 DDR4 Скорость памяти 3.2 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерные блоки 256 640 Блоки текстурирования (TMUs) 16 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 8 20 Производительность GPU Precision 7560 0.742 терафлопс Latitude 7330 +90% 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 128GB 8GB 16GB 32GB Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Нет Всего слотов 4 - Макс. количество памяти 128 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 3 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3204 - Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Нет - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0 DisplayPort 1x v1.4 Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.65 мм - Тачпад Размер 10.5 x 6.5 см - Поверхность Стекло - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.