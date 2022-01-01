Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 3840 x 2160 - 1920 x 1080 3840 x 2160 Батарея - 68 Вт*ч 95 Вт*ч - 49 Вт*ч 88 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 11500H Intel Core i7 11600H Intel Core i7 11800H Intel Core i7 11850H Intel Core i9 11950H - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i5 1145G7 Intel Core i7 1185G7 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB 128GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB - 128GB 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Precision 7560 На 106% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10155 vs 4922 баллов

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Комплектуется на 19 Вт*ч большей батареей (68 и 49 Вт*ч)

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 128 ГБ) и SSD

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит Причины выбрать Dell Latitude 9520 (2-in-1) Существенно легче – весит на 990 граммов меньше (1.5 и 2.49 кг)

Видеокарта показывает в среднем на 50-68% больше FPS в играх

Более тонкие рамки – на 10% выше полезная площадь экрана

Сенсорный экран

Значительно компактнее – имеет на 16% меньшую площадь корпуса (734 и 871 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.49 кг 1.5 кг Размеры 360 x 242 x 25-27.3 мм 340.3 x 215.8 x 18 мм Площадь 871 см2 734 см2 Соотношение экрана к корпусу ~77% ~84.5% Боковые рамки 7.3 мм 4.1 мм Цвета Серебристый Серебристый Трансформер Нет Да Угол открытия экрана - 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 1 Уровень шума - 39.5 дБ

Дисплей 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 3840 x 2160 1920 x 1080 3840 x 2160 Диагональ 15.6 дюймов 15 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 147 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 - Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 600:1 1835:1 Цветовой охват sRGB - 98.7% Охват Adobe RGB - 70.4% Охват DCI-P3 100% 69.9% Время отклика 35 мс 33 мс Максимальная яркость Precision 7560 +25% 500 нит Latitude 9520 (2-in-1) 400 нит

Батарея Ёмкость 68 Вт*ч 95 Вт*ч 49 Вт*ч 88 Вт*ч Напряжение 11.4 В 7.6 В Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Сзади Слева Мощность зарядки 180 Вт 60 / 65 / 90 Вт Вес зарядного устройства - 357 граммов

Процессор Модель CPU Intel Core i5 11500H Intel Core i7 11600H Intel Core i7 11800H Intel Core i7 11850H Intel Core i9 11950H Intel Core i5 1135G7 Intel Core i5 1145G7 Intel Core i7 1185G7 Базовая частота 2.4-2.9 ГГц 0.9-2.4 ГГц Частота в режиме Boost 4.6 ГГц 4.2 ГГц Ядер 6 4 Потоков 12 8 L3-кэш 12 МБ 8 МБ Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) Iris Xe Graphics G7 80EU Техпроцесс 10 нм 10 нм Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) Precision 7560 +23% 1570 Latitude 9520 (2-in-1) 1276 Geekbench 5 (многоядерный) Precision 7560 +69% 7211 Latitude 9520 (2-in-1) 4279 Cinebench R23 (одноядерный) Precision 7560 +20% 1577 Latitude 9520 (2-in-1) 1318 Cinebench R23 (многоядерный) Precision 7560 +106% 10155 Latitude 9520 (2-in-1) 4922

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 350 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1450 МГц 1100 МГц FLOPS 0.742 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти DDR4 LPDDR4X Скорость памяти 3.2 Гбит/с 4.27 Гбит/с Шейдерные блоки 256 640 Блоки текстурирования (TMUs) 16 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 8 20 Производительность GPU Precision 7560 0.742 терафлопс Latitude 9520 (2-in-1) +90% 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 128GB 8GB 16GB 32GB Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 4266 МГц Тип DDR4 LPDDR4X Возможность замены Да Нет Всего слотов 4 - Макс. количество памяти 128 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 128GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x128 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 3 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3204 Realtek ALC714-CG Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость - 78.4 дБ Микрофонов 2 4

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.2 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Да Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0 DisplayPort 1x v1.4 Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.65 мм - Тачпад Размер 10.5 x 6.5 см 11.5 x 6.7 см Поверхность Стекло - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.