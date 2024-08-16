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Dell Precision 7670 против Apple MacBook Pro 16 (2021)

67 из 100
Dell Precision 7670
VS
79 из 100
Apple MacBook Pro 16 (2021)
Dell Precision 7670
Apple MacBook Pro 16 (2021)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 3456 x 2234
Батарея 100 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Precision 7670 и Apple MacBook Pro 16 (2021) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Precision 7670
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Видеокарта показывает в среднем на 123-167% больше FPS в играх
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 128 ГБ) и SSD
Причины выбрать Apple MacBook Pro 16 (2021)
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • Существенно легче – весит на 500 граммов меньше (2.1 и 2.6 кг)
  • Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 17 Вт*ч большей батареей (100 и 83 Вт*ч)
  • Имеет на 79% более четкий дисплей – 254 против 142 точек на дюйм (PPI)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Precision 7670
vs
MacBook Pro 16 (2021)

Корпус

Вес 2.6 кг 2.1 кг
Размеры 356 x 258.34 x 22.3-27.45 мм 355.7 x 248.1 x 16.8 мм
Площадь 920 см2 882 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.7% ~86.2%
Боковые рамки 5.7 мм 3.4 мм
Цвета Черный, Серий Серебристый, Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 135°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 52 дБ 37.4 дБ

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 16.2 дюймов
Тип матрицы IPS LCD Mini LED
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 142 точек на дюйм 254 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 3456 x 2234 пикселей
Поддержка HDR - Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 1300:1 25700:1
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Охват Adobe RGB - 88%
Охват DCI-P3 - 99.1%
Время отклика - 67 мс
Максимальная яркость
Precision 7670
500 нит
MacBook Pro 16 (2021)
500 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.5 В -
Время полной зарядки 2:00 ч. 1:25 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery - Да
Расположение разъема для зарядки - Слева, Справа
Мощность зарядки 180 / 240 Вт 140 Вт
Длина кабеля - 2 метра
Вес зарядного устройства 484 грамма 353 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.5 ГГц 2.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц 3.2 ГГц
Ядер 12 10
Потоков 16 10
L3-кэш 18 МБ -
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU) Apple M1 Pro GPU (16-core)
Техпроцесс 10 нм 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 30 Вт
Nvidia Optimus Да -
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 8 нм 5 нм
Частота GPU - 450 МГц
Boost частота GPU - 1296 МГц
FLOPS 16.8-24.6 терафлопс 5.2 терафлопс
Объем видеопамяти 16 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR5
Ширина шины 256 бит 256 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с 6.4 Гбит/с
Шейдерные блоки 7424 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 232 128
Блоки операций растеризации (ROPs) 96 64
Производительность GPU
Precision 7670 +223%
16.8-24.6 терафлопс
MacBook Pro 16 (2021)
5.2 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 4x4 ГБ
Частота 4800 МГц 6400 МГц
Тип DDR5 LPDDR5
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 128 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 3 -
NVMe Да -

Звук

Аудиочип Realtek ALC711-VD -
Формат звука 2.2 4.2
Мощность динамиков 4x2W -
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 91.7 дБ 84.7 дБ
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 Нет
USB Type-C 3x USB 3.2 3x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1 мм
Тачпад
Размер 11.5 x 8.0 см 15.5 x 9.9 см
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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