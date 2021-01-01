Dell Precision 7760 против Precision 5560
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Dell Precision 7760
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Комплектуется на 12 Вт*ч большей батареей (68 и 56 Вт*ч)
- На 7% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10202 vs 9504 баллов
Причины выбрать Dell Precision 5560
- Существенно легче – весит на 970 граммов меньше (2.04 и 3.01 кг)
- Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
- Более тонкие рамки – на 14% выше полезная площадь экрана
- Значительно компактнее – имеет на 25% меньшую площадь корпуса (793 и 1054 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|3.01 кг
|2.04 кг
|Ширина
|400 мм
|344.4 мм
|Высота
|263.6 мм
|230.3 мм
|Толщина
|25.9-28.6 мм
|18.5 мм
|Площадь
|1054 см2
|793 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~78.2%
|~89%
|Боковые рамки
|8.5 мм
|4.2 мм
|Цвета
|Черный, Серий
|Серебристый
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|2
Дисплей
|Диагональ
|17.3 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|TFT VA
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|127 точек на дюйм
|145 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1200 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Да, HDR10
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|600:1
|1650:1
|Цветовой охват sRGB
|-
|100%
|Охват Adobe RGB
|100%
|-
|Время отклика
|35 мс
|35 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|11.4 В
|11.4 В
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Сзади
|Слева
|Мощность зарядки
|240 Вт
|90 / 130 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.4-2.9 ГГц
|2.4-2.9 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.6 ГГц
|4.6 ГГц
|Ядер
|6
|6
|Потоков
|12
|12
|L3-кэш
|12 МБ
|12 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 750
|Intel UHD Graphics 750
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1640
1530
Geekbench 5 (многоядерный)
Precision 7760 +5%
7634
7288
Cinebench R23 (одноядерный)
1614
1504
Cinebench R23 (многоядерный)
10202
9504
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|14 нм
|14 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|900 МГц
|900 МГц
|FLOPS
|0.46 терафлопс
|0.46 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|System Shared
|Тип памяти
|DDR4
|DDR4
|Скорость памяти
|3.2 Гбит/с
|3.2 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|256
|256
|Поддержка DirectX
|12
|12
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|4
|2
|Макс. количество памяти
|128 ГБ
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|4
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3204
|Realtek ALC3281-CG
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|2x6W
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.2
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|3x USB 3.2
|USB-A
|3x USB 3.2
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|Нет
|DisplayPort
|1x v1.4
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.65 мм
|1.3 мм
|Размер
|10.5 x 6.5 см
|15.0 x 9.0 см
|Поверхность
|Стекло
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Да
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1