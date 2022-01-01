Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 3840 x 2160 - 1920 x 1200 3840 x 2400 Батарея - 68 Вт*ч 95 Вт*ч - 56 Вт*ч 86 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 11500H Intel Core i7 11600H Intel Core i7 11800H Intel Core i7 11850H Intel Core i9 11950H - Intel Core i5 12600H Intel Core i7 12700H Intel Core i7 12800H Intel Core i9 12900H Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB 128GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Precision 7760 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Комплектуется на 12 Вт*ч большей батареей (68 и 56 Вт*ч) Причины выбрать Dell Precision 5570 Существенно легче – весит на 1170 граммов меньше (1.84 и 3.01 кг)

Видеокарта показывает в среднем на 50-68% больше FPS в играх

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Более тонкие рамки – на 14% выше полезная площадь экрана

На 27% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12922 vs 10202 баллов

Значительно компактнее – имеет на 25% меньшую площадь корпуса (793 и 1054 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 3.01 кг 1.84 кг Размеры 400 x 263.6 x 25.9-28.6 мм 344.4 x 230.3 x 7.7-11.64 мм Площадь 1054 см2 793 см2 Соотношение экрана к корпусу ~78.2% ~89% Боковые рамки 8.5 мм 4.2 мм Цвета Черный, Серий Черный Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2

Дисплей 1920 x 1080 3840 x 2160 1920 x 1200 3840 x 2400 Диагональ 17.3 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 127 точек на дюйм 145 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 600:1 1650:1 Цветовой охват sRGB - 100% Охват Adobe RGB 100% - Время отклика 35 мс 35 мс Максимальная яркость Precision 7760 500 нит Precision 5570 500 нит

Батарея Ёмкость 68 Вт*ч 95 Вт*ч 56 Вт*ч 86 Вт*ч Напряжение 11.4 В 11.4 В Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Сзади Слева Мощность зарядки 240 Вт 90 / 130 Вт

Процессор Модель CPU Intel Core i5 11500H Intel Core i7 11600H Intel Core i7 11800H Intel Core i7 11850H Intel Core i9 11950H Intel Core i5 12600H Intel Core i7 12700H Intel Core i7 12800H Intel Core i9 12900H Базовая частота 2.4-2.9 ГГц 2.7 ГГц Частота в режиме Boost 4.6 ГГц 4.5 ГГц Ядер 6 12 Потоков 12 16 L3-кэш 12 МБ 18 МБ Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU) Техпроцесс 10 нм 10 нм Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) Precision 7760 +4% 1625 Precision 5570 1556 Geekbench 5 (многоядерный) Precision 7760 7461 Precision 5570 +7% 7959 Cinebench R23 (одноядерный) Precision 7760 1614 Precision 5570 +3% 1660 Cinebench R23 (многоядерный) Precision 7760 10202 Precision 5570 +27% 12922

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 350 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1450 МГц 1100 МГц FLOPS 0.742 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти DDR4 DDR5 Скорость памяти 3.2 Гбит/с 4.8 Гбит/с Шейдерные блоки 256 640 Блоки текстурирования (TMUs) 16 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 8 20 Производительность GPU Precision 7760 0.742 терафлопс Precision 5570 +90% 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 128GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 3200 МГц 4800 МГц Тип DDR4 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 4 2 Макс. количество памяти 128 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 4 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3204 Realtek ALC3281 Формат звука 2.0 2.2 Мощность динамиков 2x2W 2x2.5W, 2x1.5W Dolby Atmos Нет Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 3.2 3x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 Нет DisplayPort 1x v1.4 Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.65 мм - Тачпад Размер 10.5 x 6.5 см 15.0 x 9.0 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.