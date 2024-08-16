Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 3840 x 2160 3456 x 2234 Батарея - 83 Вт*ч 93 Вт*ч 100 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 12600HX Intel Core i7 12800HX Intel Core i7 12850HX Intel Core i9 12900HX Intel Core i9 12950HX - Apple M1 Pro Apple M1 Max Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB 128GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Precision 7770 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Видеокарта показывает в среднем на 123-167% больше FPS в играх

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 2 ГБ) и SSD Причины выбрать Apple MacBook Pro 16 (2021) Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Существенно легче – весит на 920 граммов меньше (2.1 и 3.02 кг)

Более тонкие рамки – на 10% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 17 Вт*ч большей батареей (100 и 83 Вт*ч)

Имеет на 100% более четкий дисплей – 254 против 127 точек на дюйм (PPI)

Значительно компактнее – имеет на 16% меньшую площадь корпуса (882 и 1055 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 3.02 кг 2.1 кг Размеры 398 x 265.02 x 25.9-26.7 мм 355.7 x 248.1 x 16.8 мм Площадь 1055 см2 882 см2 Соотношение экрана к корпусу ~78.2% ~86.2% Боковые рамки 7.5 мм 3.4 мм Цвета Черный Серебристый, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 135° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера - Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума - 37.4 дБ

Дисплей 1920 x 1080 3840 x 2160 3456 x 2234 Диагональ 17.3 дюймов 16.2 дюймов Тип матрицы IPS LCD Mini LED Частота обновления 60 Гц 120 Гц Плотность пикселей 127 точек на дюйм 254 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 3456 x 2234 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 1000:1 25700:1 Цветовой охват sRGB 100% 100% Охват Adobe RGB - 88% Охват DCI-P3 99% 99.1% Время отклика 35 мс 67 мс Максимальная яркость Precision 7770 500 нит MacBook Pro 16 (2021) 500 нит

Батарея Ёмкость 83 Вт*ч 93 Вт*ч 100 Вт*ч Напряжение 11.55 В - Время полной зарядки - 1:25 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный - Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа Мощность зарядки 180 / 240 Вт 140 Вт Длина кабеля - 2 метра Вес зарядного устройства - 353 грамма

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB Apple M1 Pro GPU (16-core) TGP - 30 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 5 нм Частота GPU - 450 МГц Boost частота GPU - 1296 МГц FLOPS 16.8-24.6 терафлопс 5.2 терафлопс Объем видеопамяти 16 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR5 Ширина шины 256 бит 256 бит Скорость памяти ~16 Гбит/с 6.4 Гбит/с Шейдерные блоки 7424 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 232 128 Блоки операций растеризации (ROPs) 96 64 Производительность GPU Precision 7770 +223% 16.8-24.6 терафлопс MacBook Pro 16 (2021) 5.2 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 128GB 16GB 32GB 64GB Планки 1x16 ГБ 4x4 ГБ Частота 4800 МГц 6400 МГц Тип DDR5 LPDDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 2 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 4 - NVMe Да -

Звук Аудиочип Realtek ALC711-VD - Формат звука 2.2 4.2 Мощность динамиков 4x2W - Dolby Atmos - Да Макс. громкость - 84.7 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5 Сканер отпечатков пальцев Опционально Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 Нет USB Type-C 3x USB 4.0 3x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1 мм Тачпад Размер 11.5 x 8.0 см 15.5 x 9.9 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.