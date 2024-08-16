Dell Precision 7770 против Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX650 (2022)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Dell Precision 7770
- Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
- Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
- Видеокарта показывает в среднем на 12-17% больше FPS в играх
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
Причины выбрать Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX650 (2022)
- Выше частота обновление экрана: 240 против 60 Гц
- Существенно легче – весит на 520 граммов меньше (2.5 и 3.02 кг)
- Комплектуется на 7 Вт*ч большей батареей (90 и 83 Вт*ч)
- Сенсорный экран
- Компактнее – имеет на 11% меньшую площадь корпуса (944 и 1055 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|3.02 кг
|2.5 кг
|Размеры
|398 x 265.02 x 25.9-26.7 мм
|355 x 266 x 20.5 мм
|Площадь
|1055 см2
|944 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~78.2%
|~74.7%
|Боковые рамки
|7.5 мм
|0.4 мм
|Цвета
|Черный
|Черный
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|-
|130°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|-
|Нет
|Количество куллеров
|2
|2
|Уровень шума
|-
|50 дБ
Дисплей
|Диагональ
|17.3 дюймов
|16 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|240 Гц
|Плотность пикселей
|127 точек на дюйм
|142 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1200 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Да, Dolby Vision
|Сенсорный ввод
|Нет
|Да
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|1000:1
|-
|Цветовой охват sRGB
|100%
|-
|Охват DCI-P3
|99%
|100%
|Время отклика
|35 мс
|3 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|11.55 В
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|-
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|180 / 240 Вт
|240 / 280 Вт
|Вес зарядного устройства
|-
|850 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.5 ГГц
|3.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.6 ГГц
|4.9 ГГц
|Ядер
|12
|8
|Потоков
|16
|16
|L3-кэш
|18 МБ
|16 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (32EU)
|AMD Radeon 680M
|Техпроцесс
|10 нм
|6 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Precision 7770 +8%
1729
Geekbench 5 (многоядерный)
9129
10107
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|-
|140 Вт
|Nvidia Optimus
|-
|MUX
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|8 нм
|Частота GPU
|-
|1504 МГц
|Boost частота GPU
|-
|1802 МГц
|FLOPS
|16.8-24.6 терафлопс
|13.8 терафлопс
|Объем видеопамяти
|16 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|256 бит
|192 бит
|Скорость памяти
|~16 Гбит/с
|14 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|7424
|3840
|Блоки текстурирования (TMUs)
|232
|120
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|96
|48
Производительность GPU
Precision 7770 +22%
16.8-24.6 терафлопс
13.8 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x16 ГБ
|2x16 ГБ
|Частота
|4800 МГц
|4800 МГц
|Тип
|DDR5
|DDR5
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|2 ГБ
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x2048 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|4
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC711-VD
|-
|Формат звука
|2.2
|4.2
|Мощность динамиков
|4x2W
|-
|Dolby Atmos
|-
|Да
|Макс. громкость
|-
|80 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6E
|Bluetooth
|v5.2
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Опционально
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1280 x 720
|USB-A
|2x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|3x USB 4.0
|2x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Да
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Размер
|11.5 x 8.0 см
|5.8 x 9.6 см
|Поверхность
|Стекло
|-
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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