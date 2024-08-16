Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 3840 x 2160 - 1920 x 1200 2560 x 1600 3840 x 2400 Батарея - 83 Вт*ч 93 Вт*ч 90 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 12600HX Intel Core i7 12800HX Intel Core i7 12850HX Intel Core i9 12900HX Intel Core i9 12950HX - AMD Ryzen 9 6900HX AMD Ryzen 9 6980HX Графика GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB 128GB - 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB - 2048GB 4096GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Precision 7770 Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана

Видеокарта показывает в среднем на 12-17% больше FPS в играх

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Причины выбрать Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX650 (2022) Выше частота обновление экрана: 240 против 60 Гц

Существенно легче – весит на 520 граммов меньше (2.5 и 3.02 кг)

Комплектуется на 7 Вт*ч большей батареей (90 и 83 Вт*ч)

Сенсорный экран

Компактнее – имеет на 11% меньшую площадь корпуса (944 и 1055 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 3.02 кг 2.5 кг Размеры 398 x 265.02 x 25.9-26.7 мм 355 x 266 x 20.5 мм Площадь 1055 см2 944 см2 Соотношение экрана к корпусу ~78.2% ~74.7% Боковые рамки 7.5 мм 0.4 мм Цвета Черный Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 130° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера - Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума - 50 дБ

Дисплей 1920 x 1080 3840 x 2160 1920 x 1200 2560 x 1600 3840 x 2400 Диагональ 17.3 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 240 Гц Плотность пикселей 127 точек на дюйм 142 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1000:1 - Цветовой охват sRGB 100% - Охват DCI-P3 99% 100% Время отклика 35 мс 3 мс Максимальная яркость Precision 7770 500 нит ROG Zephyrus Duo 16 GX650 (2022) н/д

Батарея Ёмкость 83 Вт*ч 93 Вт*ч 90 Вт*ч Напряжение 11.55 В - Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный - Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 180 / 240 Вт 240 / 280 Вт Вес зарядного устройства - 850 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB TGP - 140 Вт Nvidia Optimus - MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU - 1504 МГц Boost частота GPU - 1802 МГц FLOPS 16.8-24.6 терафлопс 13.8 терафлопс Объем видеопамяти 16 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 256 бит 192 бит Скорость памяти ~16 Гбит/с 14 Гбит/с Шейдерные блоки 7424 3840 Блоки текстурирования (TMUs) 232 120 Блоки операций растеризации (ROPs) 96 48 Производительность GPU Precision 7770 +22% 16.8-24.6 терафлопс ROG Zephyrus Duo 16 GX650 (2022) 13.8 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 128GB 32GB 64GB Планки 1x16 ГБ 2x16 ГБ Частота 4800 МГц 4800 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 2 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB 2048GB 4096GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x2048 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 4 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC711-VD - Формат звука 2.2 4.2 Мощность динамиков 4x2W - Dolby Atmos - Да Макс. громкость - 80 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Опционально Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 3x USB 4.0 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Тачпад Размер 11.5 x 8.0 см 5.8 x 9.6 см Поверхность Стекло - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.