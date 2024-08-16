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Dell Precision 7770 против Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX650 (2022)

65 из 100
Dell Precision 7770
VS
74 из 100
Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX650 (2022)
Dell Precision 7770
Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX650 (2022)
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Экран
Батарея 90 Вт*ч
Процессор
Графика GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Precision 7770 и Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX650 (2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Precision 7770
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
  • Видеокарта показывает в среднем на 12-17% больше FPS в играх
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
Причины выбрать Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX650 (2022)
  • Выше частота обновление экрана: 240 против 60 Гц
  • Существенно легче – весит на 520 граммов меньше (2.5 и 3.02 кг)
  • Комплектуется на 7 Вт*ч большей батареей (90 и 83 Вт*ч)
  • Сенсорный экран
  • Компактнее – имеет на 11% меньшую площадь корпуса (944 и 1055 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Precision 7770
vs
ROG Zephyrus Duo 16 GX650 (2022)

Корпус

Вес 3.02 кг 2.5 кг
Размеры 398 x 265.02 x 25.9-26.7 мм 355 x 266 x 20.5 мм
Площадь 1055 см2 944 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78.2% ~74.7%
Боковые рамки 7.5 мм 0.4 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 130°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера - Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 50 дБ

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 240 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм 142 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1000:1 -
Цветовой охват sRGB 100% -
Охват DCI-P3 99% 100%
Время отклика 35 мс 3 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.55 В -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный - Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 180 / 240 Вт 240 / 280 Вт
Вес зарядного устройства - 850 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.5 ГГц 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц 4.9 ГГц
Ядер 12 8
Потоков 16 16
L3-кэш 18 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU) AMD Radeon 680M
Техпроцесс 10 нм 6 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 140 Вт
Nvidia Optimus - MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU - 1504 МГц
Boost частота GPU - 1802 МГц
FLOPS 16.8-24.6 терафлопс 13.8 терафлопс
Объем видеопамяти 16 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 256 бит 192 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с 14 Гбит/с
Шейдерные блоки 7424 3840
Блоки текстурирования (TMUs) 232 120
Блоки операций растеризации (ROPs) 96 48
Производительность GPU
Precision 7770 +22%
16.8-24.6 терафлопс
ROG Zephyrus Duo 16 GX650 (2022)
13.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x16 ГБ 2x16 ГБ
Частота 4800 МГц 4800 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 2 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x2048 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 4 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC711-VD -
Формат звука 2.2 4.2
Мощность динамиков 4x2W -
Dolby Atmos - Да
Макс. громкость - 80 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Опционально Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 3x USB 4.0 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 11.5 x 8.0 см 5.8 x 9.6 см
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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