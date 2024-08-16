Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 3840 x 2160 - 1920 x 1080 1600 x 900 Батарея - 83 Вт*ч 93 Вт*ч 50 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 12600HX Intel Core i7 12800HX Intel Core i7 12850HX Intel Core i9 12900HX Intel Core i9 12950HX - Intel Core i3 1220P Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB 128GB - 8GB 12GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Precision 7770 Видеокарта показывает в среднем на 591-806% больше FPS в играх

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Комплектуется на 33 Вт*ч большей батареей (83 и 50 Вт*ч)

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

На 100% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 250 нит Причины выбрать Asus Vivobook 17X (K1703, 12th Gen Intel) Существенно легче – весит на 920 граммов меньше (2.1 и 3.02 кг)

Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 3.02 кг 2.1 кг Размеры 398 x 265.02 x 25.9-26.7 мм 399.3 x 254.3 x 19.8 мм Площадь 1055 см2 1015 см2 Соотношение экрана к корпусу ~78.2% ~81.2% Боковые рамки 7.5 мм 8.2 мм Цвета Черный Серебристый, Синий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера - Нет Количество куллеров 2 -

Дисплей 1920 x 1080 3840 x 2160 1920 x 1080 1600 x 900 Диагональ 17.3 дюймов 17.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 127 точек на дюйм 127 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1000:1 - Цветовой охват sRGB 100% - Охват DCI-P3 99% - Время отклика 35 мс - Максимальная яркость Precision 7770 +100% 500 нит Vivobook 17X (K1703, 12th Gen Intel) 250 нит

Батарея Ёмкость 83 Вт*ч 93 Вт*ч 50 Вт*ч Напряжение 11.55 В - Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный - Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Нет Расположение разъема для зарядки Слева Справа Мощность зарядки 180 / 240 Вт 65 / 90 Вт

Процессор Модель CPU Intel Core i5 12600HX Intel Core i7 12800HX Intel Core i7 12850HX Intel Core i9 12900HX Intel Core i9 12950HX Intel Core i3 1220P Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H Базовая частота 2.5 ГГц 1.5 ГГц Частота в режиме Boost 4.6 ГГц 4.4 ГГц Ядер 12 10 Потоков 16 12 L3-кэш 18 МБ 12 МБ Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU) Intel UHD Graphics (64EU) Техпроцесс 10 нм 10 нм Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) Precision 7770 +8% 1729 Vivobook 17X (K1703, 12th Gen Intel) 1597 Geekbench 5 (многоядерный) Precision 7770 +79% 9129 Vivobook 17X (K1703, 12th Gen Intel) 5106

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB Intel UHD Graphics (64EU) TGP - 45 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 10 нм Частота GPU - 300 МГц Boost частота GPU - 1400 МГц FLOPS 16.8-24.6 терафлопс 1.43 терафлопс Объем видеопамяти 16 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 DDR4 Ширина шины 256 бит - Скорость памяти ~16 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерные блоки 7424 512 Блоки текстурирования (TMUs) 232 32 Блоки операций растеризации (ROPs) 96 16 Производительность GPU Precision 7770 +1075% 16.8-24.6 терафлопс Vivobook 17X (K1703, 12th Gen Intel) 1.43 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 128GB 8GB 12GB 16GB Планки 1x16 ГБ 1x8 ГБ Частота 4800 МГц 3200 МГц Тип DDR5 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 Макс. количество памяти 2 ГБ 16 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 4 - NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC711-VD - Формат звука 2.2 2.0 Мощность динамиков 4x2W - Dolby Atmos - Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5 Сканер отпечатков пальцев Опционально Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 3x USB 4.0 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.4 мм Тачпад Размер 11.5 x 8.0 см - Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.