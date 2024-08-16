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Dell Precision 7770 против ASUS Zenbook Pro 16X OLED (UX7602)

65 из 100
Dell Precision 7770
VS
77 из 100
ASUS Zenbook Pro 16X OLED (UX7602)
Dell Precision 7770
ASUS Zenbook Pro 16X OLED (UX7602)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 3840 x 2400
Батарея 96 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Precision 7770 и ASUS Zenbook Pro 16X OLED (UX7602) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Precision 7770
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Видеокарта показывает в среднем на 22-30% больше FPS в играх
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 2 ГБ) и SSD
Причины выбрать ASUS Zenbook Pro 16X OLED (UX7602)
  • Существенно легче – весит на 620 граммов меньше (2.4 и 3.02 кг)
  • Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 13 Вт*ч большей батареей (96 и 83 Вт*ч)
  • Имеет на 123% более четкий дисплей – 283 против 127 точек на дюйм (PPI)
  • Сенсорный экран
  • Значительно компактнее – имеет на 16% меньшую площадь корпуса (891 и 1055 см2)
  • На 10% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 500 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Precision 7770
vs
Zenbook Pro 16X OLED (UX7602)

Корпус

Вес 3.02 кг 2.4 кг
Размеры 398 x 265.02 x 25.9-26.7 мм 355 x 251 x 16.9-17.8 мм
Площадь 1055 см2 891 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78.2% ~83.3%
Боковые рамки 7.5 мм 5.2 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера - Да
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 42 дБ

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD OLED
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм 283 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 3840 x 2400 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Матовый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1000:1 1000000:1
Цветовой охват sRGB 100% -
Охват DCI-P3 99% 100%
Время отклика 35 мс 1 мс
Максимальная яркость
Precision 7770
500 нит
Zenbook Pro 16X OLED (UX7602) +10%
550 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.55 В -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный - Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 180 / 240 Вт 200 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.5 ГГц 2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 12 14
Потоков 16 20
L3-кэш 18 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU) Intel Iris Xe Graphics (96EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 95 Вт
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU - 1215 МГц
Boost частота GPU - 1567 МГц
FLOPS 16.8-24.6 терафлопс 12 терафлопс
Объем видеопамяти 16 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 256 бит 192 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с 14 Гбит/с
Шейдерные блоки 7424 3840
Блоки текстурирования (TMUs) 232 120
Блоки операций растеризации (ROPs) 96 48
Производительность GPU
Precision 7770 +40%
16.8-24.6 терафлопс
Zenbook Pro 16X OLED (UX7602)
12 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x16 ГБ 2x8 ГБ
Частота 4800 МГц 4800 МГц
Тип DDR5 LPDDR5
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 2 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 4 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC711-VD -
Формат звука 2.2 2.4
Мощность динамиков 4x2W -
Dolby Atmos - Да
Микрофонов 2 4

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Опционально Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2
USB Type-C 3x USB 4.0 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.4 мм
Тачпад
Размер 11.5 x 8.0 см -
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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