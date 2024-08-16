Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 3840 x 2160 3840 x 2400 Батарея - 83 Вт*ч 93 Вт*ч 96 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 12600HX Intel Core i7 12800HX Intel Core i7 12850HX Intel Core i9 12900HX Intel Core i9 12950HX - Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900H Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB 128GB - 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB - 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Precision 7770 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Видеокарта показывает в среднем на 22-30% больше FPS в играх

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 2 ГБ) и SSD Причины выбрать ASUS Zenbook Pro 16X OLED (UX7602) Существенно легче – весит на 620 граммов меньше (2.4 и 3.02 кг)

Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 13 Вт*ч большей батареей (96 и 83 Вт*ч)

Имеет на 123% более четкий дисплей – 283 против 127 точек на дюйм (PPI)

Сенсорный экран

Значительно компактнее – имеет на 16% меньшую площадь корпуса (891 и 1055 см 2 )

) На 10% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 500 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 3.02 кг 2.4 кг Размеры 398 x 265.02 x 25.9-26.7 мм 355 x 251 x 16.9-17.8 мм Площадь 1055 см2 891 см2 Соотношение экрана к корпусу ~78.2% ~83.3% Боковые рамки 7.5 мм 5.2 мм Цвета Черный Черный Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера - Да Количество куллеров 2 2 Уровень шума - 42 дБ

Дисплей 1920 x 1080 3840 x 2160 3840 x 2400 Диагональ 17.3 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD OLED Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 127 точек на дюйм 283 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 3840 x 2400 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Матовый Глянцевый Тесты экрана Контрастность 1000:1 1000000:1 Цветовой охват sRGB 100% - Охват DCI-P3 99% 100% Время отклика 35 мс 1 мс Максимальная яркость Precision 7770 500 нит Zenbook Pro 16X OLED (UX7602) +10% 550 нит

Батарея Ёмкость 83 Вт*ч 93 Вт*ч 96 Вт*ч Напряжение 11.55 В - Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный - Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 180 / 240 Вт 200 Вт

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB TGP - 95 Вт Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU - 1215 МГц Boost частота GPU - 1567 МГц FLOPS 16.8-24.6 терафлопс 12 терафлопс Объем видеопамяти 16 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 256 бит 192 бит Скорость памяти ~16 Гбит/с 14 Гбит/с Шейдерные блоки 7424 3840 Блоки текстурирования (TMUs) 232 120 Блоки операций растеризации (ROPs) 96 48 Производительность GPU Precision 7770 +40% 16.8-24.6 терафлопс Zenbook Pro 16X OLED (UX7602) 12 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 128GB 16GB 32GB Планки 1x16 ГБ 2x8 ГБ Частота 4800 МГц 4800 МГц Тип DDR5 LPDDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 2 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 4 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC711-VD - Формат звука 2.2 2.4 Мощность динамиков 4x2W - Dolby Atmos - Да Микрофонов 2 4

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Опционально Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 3x USB 4.0 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.4 мм Тачпад Размер 11.5 x 8.0 см - Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.