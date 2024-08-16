Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 3840 x 2160 - 1920 x 1080 2560 x 1440 Батарея - 83 Вт*ч 93 Вт*ч 76 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 12600HX Intel Core i7 12800HX Intel Core i7 12850HX Intel Core i9 12900HX Intel Core i9 12950HX - AMD Ryzen 7 6800H AMD Ryzen 9 6900HX Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB 128GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB - 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Precision 7770 Видеокарта показывает в среднем на 89-122% больше FPS в играх

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Комплектуется на 7 Вт*ч большей батареей (83 и 76 Вт*ч)

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 2 ГБ) и SSD

На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит Причины выбрать Asus Zenbook Pro 17 (UM6702) Существенно легче – весит на 730 граммов меньше (2.29 и 3.02 кг)

Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 3.02 кг 2.29 кг Размеры 398 x 265.02 x 25.9-26.7 мм 395 x 258.6 x 18.9 мм Площадь 1055 см2 1021 см2 Соотношение экрана к корпусу ~78.2% ~80.8% Боковые рамки 7.5 мм 6 мм Цвета Черный Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера - Нет Количество куллеров 2 2

Дисплей 1920 x 1080 3840 x 2160 1920 x 1080 2560 x 1440 Диагональ 17.3 дюймов 17.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 127 точек на дюйм 127 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 - Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1000:1 - Цветовой охват sRGB 100% - Охват DCI-P3 99% - Время отклика 35 мс - Максимальная яркость Precision 7770 +25% 500 нит Zenbook Pro 17 (UM6702) 400 нит

Батарея Ёмкость 83 Вт*ч 93 Вт*ч 76 Вт*ч Напряжение 11.55 В - Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный - Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Справа Мощность зарядки 180 / 240 Вт 90 / 150 Вт

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм FLOPS 16.8-24.6 терафлопс 6.42 терафлопс Объем видеопамяти 16 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 256 бит 128 бит Скорость памяти ~16 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 7424 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 232 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 96 40 Производительность GPU Precision 7770 +162% 16.8-24.6 терафлопс Zenbook Pro 17 (UM6702) 6.42 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 128GB 8GB 16GB 32GB Планки 1x16 ГБ 2x4 ГБ Частота 4800 МГц 6400 МГц Тип DDR5 LPDDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 2 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 4 - NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC711-VD - Формат звука 2.2 2.2 Мощность динамиков 4x2W - Dolby Atmos - Да Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5 Сканер отпечатков пальцев Опционально Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 3x USB 4.0 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.4 мм Тачпад Размер 11.5 x 8.0 см 15.0 x 9.0 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.