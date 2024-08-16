Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 3840 x 2160 - 1920 x 1200 3840 x 2400 Батарея - 83 Вт*ч 93 Вт*ч - 56 Вт*ч 97 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 12600HX Intel Core i7 12800HX Intel Core i7 12850HX Intel Core i9 12900HX Intel Core i9 12950HX - Intel Core i5 11500H Intel Core i7 11800H Intel Core i7 11850H Intel Core i9 11950H Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB 128GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Precision 7770 Видеокарта показывает в среднем на 1190-1623% больше FPS в играх

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Комплектуется на 27 Вт*ч большей батареей (83 и 56 Вт*ч)

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Причины выбрать Dell Precision 17 5760 Существенно легче – весит на 890 граммов меньше (2.13 и 3.02 кг)

Более тонкие рамки – на 15% выше полезная площадь экрана

Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 3-х у конкурента)

Значительно компактнее – имеет на 12% меньшую площадь корпуса (929 и 1055 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 3.02 кг 2.13 кг Размеры 398 x 265.02 x 25.9-26.7 мм 374.4 x 248 x 8.6-13.1 мм Площадь 1055 см2 929 см2 Соотношение экрана к корпусу ~78.2% ~90.3% Боковые рамки 7.5 мм 4.1 мм Цвета Черный Серебристый Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера - Нет Количество куллеров 2 2

Дисплей 1920 x 1080 3840 x 2160 1920 x 1200 3840 x 2400 Диагональ 17.3 дюймов 17 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 127 точек на дюйм 133 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1000:1 1650:1 Цветовой охват sRGB 100% 100% Охват DCI-P3 99% - Время отклика 35 мс 35 мс Максимальная яркость Precision 7770 500 нит Precision 17 5760 500 нит

Батарея Ёмкость 83 Вт*ч 93 Вт*ч 56 Вт*ч 97 Вт*ч Напряжение 11.55 В 11.4 В Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный - Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа Мощность зарядки 180 / 240 Вт 90 / 130 Вт

Процессор Модель CPU Intel Core i5 12600HX Intel Core i7 12800HX Intel Core i7 12850HX Intel Core i9 12900HX Intel Core i9 12950HX Intel Core i5 11500H Intel Core i7 11800H Intel Core i7 11850H Intel Core i9 11950H Базовая частота 2.5 ГГц 2.4-2.9 ГГц Частота в режиме Boost 4.6 ГГц 4.6 ГГц Ядер 12 6 Потоков 16 12 L3-кэш 18 МБ 12 МБ Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU) Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) Техпроцесс 10 нм 10 нм Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) Precision 7770 +13% 1729 Precision 17 5760 1527 Geekbench 5 (многоядерный) Precision 7770 +35% 9129 Precision 17 5760 6786 Cinebench R23 (одноядерный) Precision 7770 н/д Precision 17 5760 1466 Cinebench R23 (многоядерный) Precision 7770 н/д Precision 17 5760 9414

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) TGP - 15 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 10 нм Частота GPU - 350 МГц Boost частота GPU - 1450 МГц FLOPS 16.8-24.6 терафлопс 0.742 терафлопс Объем видеопамяти 16 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 DDR4 Ширина шины 256 бит - Скорость памяти ~16 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерные блоки 7424 256 Блоки текстурирования (TMUs) 232 16 Блоки операций растеризации (ROPs) 96 8 Производительность GPU Precision 7770 +2164% 16.8-24.6 терафлопс Precision 17 5760 0.742 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 128GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 1x16 ГБ 1x8 ГБ Частота 4800 МГц 3200 МГц Тип DDR5 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 2 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 4 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC711-VD Realtek ALC711-CG Формат звука 2.2 2.2 Мощность динамиков 4x2W 4x2W Dolby Atmos - Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Опционально Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 Нет USB Type-C 3x USB 4.0 4x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.3 мм Тачпад Размер 11.5 x 8.0 см 15.0 x 8.9 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.