Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 3840 x 2160 - 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 3840 x 2160 Батарея - 83 Вт*ч 93 Вт*ч - 64 Вт*ч 97 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 12600HX Intel Core i7 12800HX Intel Core i7 12850HX Intel Core i9 12900HX Intel Core i9 12950HX - Intel Core i5 12500H Intel Core i5 12600H Intel Core i7 12700H Intel Core i7 12800H Intel Core i9 12900H Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB 128GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Precision 7770 Видеокарта показывает в среднем на 600-818% больше FPS в играх

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Комплектуется на 19 Вт*ч большей батареей (83 и 64 Вт*ч)

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

На 127% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 220 нит

Имеет на 27% более четкий дисплей – 127 против 100 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Dell Precision 3571 Существенно легче – весит на 1240 граммов меньше (1.78 и 3.02 кг)

Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Значительно компактнее – имеет на 21% меньшую площадь корпуса (834 и 1055 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 3.02 кг 1.78 кг Размеры 398 x 265.02 x 25.9-26.7 мм 358 x 233 x 22.67-24.05 мм Площадь 1055 см2 834 см2 Соотношение экрана к корпусу ~78.2% ~80.5% Боковые рамки 7.5 мм 6.3 мм Цвета Черный Серий Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Количество куллеров 2 -

Дисплей 1920 x 1080 3840 x 2160 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 3840 x 2160 Диагональ 17.3 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD TN LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 127 точек на дюйм 100 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1366 x 768 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1000:1 500:1 Цветовой охват sRGB 100% - Охват DCI-P3 99% - Время отклика 35 мс 25 мс Максимальная яркость Precision 7770 +127% 500 нит Precision 3571 220 нит

Батарея Ёмкость 83 Вт*ч 93 Вт*ч 64 Вт*ч 97 Вт*ч Напряжение 11.55 В 15.2 В Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный - Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 180 / 240 Вт 90 / 130 Вт

Процессор Модель CPU Intel Core i5 12600HX Intel Core i7 12800HX Intel Core i7 12850HX Intel Core i9 12900HX Intel Core i9 12950HX Intel Core i5 12500H Intel Core i5 12600H Intel Core i7 12700H Intel Core i7 12800H Intel Core i9 12900H Базовая частота 2.5 ГГц 2.5 ГГц Частота в режиме Boost 4.6 ГГц 4.5 ГГц Ядер 12 12 Потоков 16 16 L3-кэш 18 МБ 18 МБ Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU) Техпроцесс 10 нм 10 нм Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) Precision 7770 +2% 1729 Precision 3571 1700 Geekbench 5 (многоядерный) Precision 7770 9129 Precision 3571 +17% 10675 Cinebench R23 (одноядерный) Precision 7770 н/д Precision 3571 1745 Cinebench R23 (многоядерный) Precision 7770 н/д Precision 3571 12807

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP - 15 Вт Nvidia Optimus Да - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 10 нм Частота GPU - 300 МГц Boost частота GPU - 1100 МГц FLOPS 16.8-24.6 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти 16 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 DDR5 Ширина шины 256 бит - Скорость памяти ~16 Гбит/с 4.8 Гбит/с Шейдерные блоки 7424 640 Блоки текстурирования (TMUs) 232 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 96 20 Производительность GPU Precision 7770 +1091% 16.8-24.6 терафлопс Precision 3571 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 128GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 1x16 ГБ 1x8 ГБ Частота 4800 МГц 4800 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 2 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 4 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC711-VD Realtek ALC3204 Формат звука 2.2 2.0 Мощность динамиков 4x2W 2x2W Dolby Atmos - Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Опционально Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 3x USB 4.0 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Тачпад Размер 11.5 x 8.0 см 11.5 x 6.7 см Поверхность Стекло - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.