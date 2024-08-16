Dell Precision 7770 против Precision 7560
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Dell Precision 7770
- Видеокарта показывает в среднем на 1190-1623% больше FPS в играх
- Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
- Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
- Комплектуется на 15 Вт*ч большей батареей (83 и 68 Вт*ч)
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
Причины выбрать Dell Precision 7560
- Существенно легче – весит на 530 граммов меньше (2.49 и 3.02 кг)
- Значительно компактнее – имеет на 17% меньшую площадь корпуса (871 и 1055 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|3.02 кг
|2.49 кг
|Размеры
|398 x 265.02 x 25.9-26.7 мм
|360 x 242 x 25-27.3 мм
|Площадь
|1055 см2
|871 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~78.2%
|~77%
|Боковые рамки
|7.5 мм
|7.3 мм
|Цвета
|Черный
|Серебристый
|Трансформер
|Нет
|Нет
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|-
|Нет
|Количество куллеров
|2
|2
Дисплей
|Диагональ
|17.3 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|127 точек на дюйм
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Да, HDR10
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|1000:1
|600:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|-
|Охват DCI-P3
|99%
|100%
|Время отклика
|35 мс
|35 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|11.55 В
|11.4 В
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|-
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Сзади
|Мощность зарядки
|180 / 240 Вт
|180 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.5 ГГц
|2.4-2.9 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.6 ГГц
|4.6 ГГц
|Ядер
|12
|6
|Потоков
|16
|12
|L3-кэш
|18 МБ
|12 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (32EU)
|Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Precision 7770 +9%
1729
1586
Geekbench 5 (многоядерный)
Precision 7770 +25%
9129
7321
Cinebench R23 (одноядерный)
1577
Cinebench R23 (многоядерный)
10155
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|-
|15 Вт
|Тип графики
|Дискретная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|8 нм
|10 нм
|Частота GPU
|-
|350 МГц
|Boost частота GPU
|-
|1450 МГц
|FLOPS
|16.8-24.6 терафлопс
|0.742 терафлопс
|Объем видеопамяти
|16 ГБ
|System Shared
|Тип памяти
|GDDR6
|DDR4
|Ширина шины
|256 бит
|-
|Скорость памяти
|~16 Гбит/с
|3.2 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|7424
|256
|Блоки текстурирования (TMUs)
|232
|16
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|96
|8
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x16 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|4800 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR5
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|4
|Макс. количество памяти
|2 ГБ
|128 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|4
|3
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC711-VD
|Realtek ALC3204
|Формат звука
|2.2
|2.0
|Мощность динамиков
|4x2W
|2x2W
|Dolby Atmos
|-
|Нет
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6
|Bluetooth
|v5.2
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Опционально
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1280 x 720
|USB-A
|2x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|3x USB 4.0
|2x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|1x v1.4
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Да
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|-
|1.65 мм
|Размер
|11.5 x 8.0 см
|10.5 x 6.5 см
|Поверхность
|Стекло
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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