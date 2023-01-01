Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 3840 x 2160 - 1920 x 1200 3840 x 2400 Батарея - 83 Вт*ч 93 Вт*ч - 56 Вт*ч 97 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 13600HX Intel Core i7 13850HX Intel Core i9 13950HX - Intel Core i5 12600H Intel Core i7 12700H Intel Core i7 12800H Intel Core i9 12900H Графика - RTX A1000 Mobile 6GB RTX A2000 Mobile 8GB RTX A5000 Mobile 16GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB - RTX A2000 Mobile 8GB RTX A3000 Mobile 12GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB 128GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Precision 7780 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A На 64% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 22081 vs 13482 баллов

На 64% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 22081 vs 13482 баллов Комплектуется на 27 Вт*ч большей батареей (83 и 56 Вт*ч)

Комплектуется на 27 Вт*ч большей батареей (83 и 56 Вт*ч) Лучшее качество записи видео c веб-камеры Причины выбрать Dell Precision 5770 Существенно легче – весит на 880 граммов меньше (2.17 и 3.05 кг)

Существенно легче – весит на 880 граммов меньше (2.17 и 3.05 кг) Видеокарта показывает в среднем на 38-52% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 38-52% больше FPS в играх Более тонкие рамки – на 15% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 15% выше полезная площадь экрана Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 3-х у конкурента)

Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 3-х у конкурента) Значительно компактнее – имеет на 12% меньшую площадь корпуса (929 и 1055 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 3.05 кг 2.17 кг Размеры 398 x 265.02 x 25.95-28.5 мм 374.48 x 248.08 x 13.15-19.54 мм Площадь 1055 см2 929 см2 Соотношение экрана к корпусу ~78.2% ~90.2% Боковые рамки 7.5 мм 4.1 мм Цвета Серий Черный, Серебристый Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера - Нет Жидкий металл Нет - Количество куллеров 2 2

Дисплей 1920 x 1080 3840 x 2160 1920 x 1200 3840 x 2400 Диагональ 17.3 дюймов 17 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 127 точек на дюйм 133 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR - Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1000:1 1650:1 Охват DCI-P3 99% - Время отклика 35 мс 35 мс Максимальная яркость Precision 7780 500 нит Precision 5770 500 нит

Батарея Ёмкость 83 Вт*ч 93 Вт*ч 56 Вт*ч 97 Вт*ч Напряжение 11.55 В 11.4 В Время полной зарядки 2:00 ч. - Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа Мощность зарядки 180 / 240 Вт 90 / 130 Вт Вес зарядного устройства 480 / 670 граммов -

Видеокарта Модель GPU RTX A1000 Mobile 6GB RTX A2000 Mobile 8GB RTX A5000 Mobile 16GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB RTX A2000 Mobile 8GB RTX A3000 Mobile 12GB TGP - 65 Вт Nvidia Optimus - Да Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU 630 МГц 1215 МГц Boost частота GPU 1140 МГц 1687 МГц FLOPS 4.92 терафлопс 8.32 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 8 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти ~11 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 2560 Блоки текстурирования (TMUs) 64 80 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 48 Производительность GPU Precision 7780 4.92 терафлопс Precision 5770 +69% 8.32 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 128GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 1x16 ГБ 1x8 ГБ Частота 4800 МГц 4800 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 128 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 4 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3281 Realtek ALC711-CG Формат звука 4.0 2.2 Мощность динамиков 4x2W 4x2W Dolby Atmos Нет - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.3 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 Нет USB Type-C 3x USB 4.0 4x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер 11.5 x 8.0 см 14.9 x 8.9 см Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.