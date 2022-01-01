Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 1920 x 1080 - 1920 x 1080 1920 x 1080 (Touch) Батарея - 40 Вт*ч 53 Вт*ч 63 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Vostro 13 5301 Легче – весит на 230 граммов меньше (1.06 и 1.29 кг)

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Причины выбрать ASUS ZenBook 14 UX435 Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Комплектуется на 23 Вт*ч большей батареей (63 и 40 Вт*ч)

Видеокарта показывает в среднем на 28-38% больше FPS в играх

Более тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.06 кг 1.29 кг Размеры 306 x 204 x 14-15.9 мм 319 x 199 x 16.9 мм Площадь 624 см2 635 см2 Соотношение экрана к корпусу ~78.1% ~85.1% Боковые рамки 5.8 мм 4.6 мм Цвета Серий Белый, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 150° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 1 Уровень шума - 41.6 дБ

Дисплей 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080 (Touch) Диагональ 13.3 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 166 точек на дюйм 157 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый Тесты экрана Контрастность 600:1 897:1 Цветовой охват sRGB 95% 100% Время отклика 35 мс 33 мс Максимальная яркость Vostro 13 5301 300 нит ZenBook 14 UX435 300 нит

Батарея Ёмкость 40 Вт*ч 53 Вт*ч 63 Вт*ч Напряжение 11.4 В 11.6 В Время полной зарядки 4:00 ч. 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 45 / 65 Вт 65 Вт

Видеокарта Модель GPU GeForce MX350 2GB GeForce MX450 Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 14 нм 12 нм Частота GPU 1354 МГц - Boost частота GPU 1468 МГц - FLOPS 1.879 терафлопс 2.822 терафлопс Объем видеопамяти 2 ГБ 2 ГБ Тип памяти GDDR5 GDDR6 Ширина шины 64 бит 64 бит Скорость памяти ~7 Гбит/с ~8-10 Гбит/с Шейдерные блоки 640 896 Блоки текстурирования (TMUs) 32 56 Блоки операций растеризации (ROPs) 16 32 Производительность GPU Vostro 13 5301 1.879 терафлопс ZenBook 14 UX435 +50% 2.822 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 4267 МГц 3733 МГц Тип LPDDR4X LPDDR4X Возможность замены Нет Нет Всего слотов - 2

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3204 - Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость - 58 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Опционально Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.4 мм Тачпад Размер 10.5 x 6.5 см - Поверхность Пластик Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.