Vostro 14 3400 или MacBook Pro 14 (2021) – что лучше выбрать?

Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1366 x 768 1920 x 1080 3024 x 1964 Процессор - Intel Pentium Gold 7505 Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 - Apple M1 Pro Apple M1 Max Память (ОЗУ) - 4GB 8GB 16GB 64GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Vostro 14 3400 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD Причины выбрать Apple MacBook Pro 14 (2021) Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 0-х у конкурента)

Видеокарта показывает в среднем на 285-389% больше FPS в играх

Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Комплектуется на 28 Вт*ч большей батареей (70 и 42 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 23% выше полезная площадь экрана

Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения

На 355% выше максимальная яркость экрана – 1000 vs 220 нит

Имеет на 127% более четкий дисплей – 254 против 112 точек на дюйм (PPI)

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Есть подсветка клавиатуры

Значительно компактнее – имеет на 12% меньшую площадь корпуса (691 и 786 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.59 кг 1.6 кг Размеры 328 x 239.5 x 18.1-19 мм 312.6 x 221.2 x 15.5 мм Площадь 786 см2 691 см2 Соотношение экрана к корпусу ~68.8% ~84.6% Боковые рамки 9.1 мм 3.4 мм Цвета Черный Серебристый, Серий Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет - Количество куллеров 1 2

Дисплей 1366 x 768 1920 x 1080 3024 x 1964 Диагональ 14 дюймов 14.2 дюймов Тип матрицы TN LCD Mini LED Частота обновления 60 Гц 120 Гц Плотность пикселей 112 точек на дюйм 254 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1366 x 768 пикселей 3024 x 1964 пикселей Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 400:1 - Время отклика 16 мс - Максимальная яркость Vostro 14 3400 220 нит MacBook Pro 14 (2021) +355% 1000 нит

Батарея Ёмкость 42 Вт*ч 70 Вт*ч Напряжение 11.4 В - Время полной зарядки 4:00 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа Мощность зарядки 45 Вт 67 / 96 Вт

Процессор Модель CPU Intel Pentium Gold 7505 Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Apple M1 Pro Apple M1 Max Базовая частота 2.0 ГГц 2.0 ГГц Частота в режиме Boost 3.5 ГГц 3.2 ГГц Ядер 2 10 Потоков 4 10 L3-кэш 4 МБ - Интегрированная графика Intel UHD Graphics Xe G4 48 EUs Apple M1 Pro GPU (16-core) Техпроцесс 10 нм 5 нм Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) Vostro 14 3400 1072 MacBook Pro 14 (2021) +52% 1632 Geekbench 5 (многоядерный) Vostro 14 3400 2266 MacBook Pro 14 (2021) +407% 11485

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics Xe G4 Apple M1 Pro GPU (16-core) TGP 15 Вт 30 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 5 нм Частота GPU 300 МГц 450 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1278 МГц FLOPS 0.84 терафлопс 5.2 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти DDR4 LPDDR5 Ширина шины - 256 бит Скорость памяти 2.67 Гбит/с 6.4 Гбит/с Шейдерных блоков 384 2048 Поддержка DirectX 12 - Производительность GPU Vostro 14 3400 0.84 терафлопс MacBook Pro 14 (2021) +519% 5.2 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 16GB 64GB 16GB 32GB 64GB Планки 1x4 ГБ 4x4 ГБ Частота 2666 МГц 6400 МГц Тип DDR4 LPDDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3204 - Формат звука 2.0 4.2 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Нет Да Микрофонов 2 -

Коммуникации Версия Wi-Fi v5 v6 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 3x USB 3.2 Нет USB Type-C Нет 3x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Нет Да Тачпад Размер 10.5 x 6.5 см - Поверхность Пластик Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.