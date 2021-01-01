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Dell Vostro 14 3400 против ASUS VivoBook S14 M433

Dell Vostro 14 3400
VS
ASUS VivoBook S14 M433
Dell Vostro 14 3400
ASUS VivoBook S14 M433
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Vostro 14 3400 и ASUS VivoBook S14 M433 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Vostro 14 3400
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
Причины выбрать ASUS VivoBook S14 M433
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 0.2-х у конкурента)
  • Легче – весит на 190 граммов меньше (1.4 и 1.59 кг)
  • Более тонкие рамки – на 14% выше полезная площадь экрана
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • Комплектуется на 8 Вт*ч большей батареей (50 и 42 Вт*ч)
  • Есть подсветка клавиатуры
  • Имеет на 40% более четкий дисплей – 157 против 112 точек на дюйм (PPI)
  • Значительно компактнее – имеет на 12% меньшую площадь корпуса (690 и 786 см2)
  • На 14% выше максимальная яркость экрана – 250 vs 220 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Vostro 14 3400
vs
VivoBook S14 M433

Корпус

Вес 1.59 кг 1.4 кг
Ширина 328 мм 324 мм
Высота 239.5 мм 213 мм
Толщина 18.1-19 мм 15.9 мм
Площадь 786 см2 690 см2
Соотношение экрана к корпусу ~68.8% ~78.3%
Боковые рамки 9.1 мм 7.1 мм
Цвета Черный Белый, Черный, Зеленый, Красный
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы TN LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 112 точек на дюйм 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1366 x 768 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 400:1 -
Цветовой охват sRGB - 100%
Время отклика 16 мс -
Максимальная яркость
Vostro 14 3400
220 нит
VivoBook S14 M433 +14%
250 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В -
Время полной зарядки 4:00 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет -
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 45 Вт 65 Вт

Звук

Аудиочип Realtek ALC3204 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v5 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C Нет 3x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2 1x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Нет Да
Длина хода клавиш - 1.4 мм
Тачпад
Размер 10.5 x 6.5 см -
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7-3.0 ГГц 2.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц 4 ГГц
Ядер 2 6
Потоков 4 12
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4 Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 7 нм
Частота GPU 300 МГц 0 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1600 МГц
FLOPS 0.84 терафлопс -
Объем видеопамяти 0 ГБ 0 ГБ
Тип памяти System Shared System Shared
Частота памяти 0 МГц (Effective - 0 МГц) 0 МГц (Effective - 0 МГц)
Шейдерных блоков 384 448
Поддержка DirectX 12 12.1

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 2666 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 16 ГБ 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

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