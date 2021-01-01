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Dell Vostro 14 3400 против Inspiron 14 5402

Dell Vostro 14 3400
VS
Dell Inspiron 14 5402
Dell Vostro 14 3400
Dell Inspiron 14 5402
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Vostro 14 3400 и Inspiron 14 5402 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Vostro 14 3400
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
Причины выбрать Dell Inspiron 14 5402
  • Наличие 1-го современного порта USB Type-C (против 0.2-х у конкурента)
  • Легче – весит на 190 граммов меньше (1.4 и 1.59 кг)
  • Более тонкие рамки – на 13% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 11 Вт*ч большей батареей (53 и 42 Вт*ч)
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • Есть подсветка клавиатуры
  • Имеет на 40% более четкий дисплей – 157 против 112 точек на дюйм (PPI)
  • На 36% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 220 нит
  • Значительно компактнее – имеет на 12% меньшую площадь корпуса (695 и 786 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Vostro 14 3400
vs
Inspiron 14 5402

Корпус

Вес 1.59 кг 1.4 кг
Ширина 328 мм 321.3 мм
Высота 239.5 мм 216.2 мм
Толщина 18.1-19 мм 16.7-17.9 мм
Площадь 786 см2 695 см2
Соотношение экрана к корпусу ~68.8% ~77.8%
Боковые рамки 9.1 мм 5.7 мм
Цвета Черный Серебристый
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы TN LCD TN LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 112 точек на дюйм 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1366 x 768 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 400:1 500:1
Цветовой охват sRGB - 60%
Время отклика 16 мс 35 мс
Максимальная яркость
Vostro 14 3400
220 нит
Inspiron 14 5402 +36%
300 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В 15.2 В
Время полной зарядки 4:00 ч. 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 45 Вт 45 / 65 Вт

Звук

Аудиочип Realtek ALC3204 Realtek ALC3204
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2.5W
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v5 v6
Bluetooth v5 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да -
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C Нет 1x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Нет Да
Тачпад
Размер 10.5 x 6.5 см 11.5 x 7.0 см
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7-3.0 ГГц 1.7-3.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц 4.1 ГГц
Ядер 2 2
Потоков 4 4
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4 Intel Iris Xe Graphics G4
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
FLOPS 0.84 терафлопс 0.84 терафлопс
Объем видеопамяти 0 ГБ 0 ГБ
Тип памяти System Shared System Shared
Частота памяти 0 МГц (Effective - 0 МГц) 0 МГц (Effective - 0 МГц)
Шейдерных блоков 384 384
Поддержка DirectX 12 12

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ 1x4 ГБ
Частота 2666 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 16 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x128 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

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