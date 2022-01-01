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Dell Vostro 14 3400 против Precision 5560

35 из 100
Dell Vostro 14 3400
VS
53 из 100
Dell Precision 5560
Dell Vostro 14 3400
Dell Precision 5560
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея 42 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Vostro 14 3400 и Precision 5560 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Vostro 14 3400
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Существенно легче – весит на 450 граммов меньше (1.59 и 2.04 кг)
  • Видеокарта показывает в среднем на 7-10% больше FPS в играх
Причины выбрать Dell Precision 5560
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 0-х у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 29% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 14 Вт*ч большей батареей (56 и 42 Вт*ч)
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • На 127% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 220 нит
  • Есть подсветка клавиатуры
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • Имеет на 29% более четкий дисплей – 145 против 112 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Vostro 14 3400
vs
Precision 5560

Корпус

Вес 1.59 кг 2.04 кг
Размеры 328 x 239.5 x 18.1-19 мм 344.4 x 230.3 x 18.5 мм
Площадь 786 см2 793 см2
Соотношение экрана к корпусу ~68.8% ~89%
Боковые рамки 9.1 мм 4.2 мм
Цвета Черный Серебристый
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 2
Уровень шума - 50 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы TN LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 112 точек на дюйм 145 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1366 x 768 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 400:1 1650:1
Цветовой охват sRGB - 100%
Время отклика 16 мс 35 мс
Максимальная яркость
Vostro 14 3400
220 нит
Precision 5560 +127%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В 11.4 В
Время полной зарядки 4:00 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 45 / 65 Вт 90 / 130 Вт
Вес зарядного устройства - 481 грамм

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.0 ГГц 2.4-2.9 ГГц
Частота в режиме Boost 3.5 ГГц 4.6 ГГц
Ядер 2 6
Потоков 4 12
L3-кэш 4 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics Xe G4 48 EUs Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Vostro 14 3400
2115
Precision 5560 +223%
6840
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 350 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1450 МГц
FLOPS 0.84 терафлопс 0.742 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти DDR4 DDR4
Скорость памяти 2.67 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 384 256
Блоки текстурирования (TMUs) 24 16
Блоки операций растеризации (ROPs) 12 8
Производительность GPU
Vostro 14 3400 +13%
0.84 терафлопс
Precision 5560
0.742 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота 2666 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3204 Realtek ALC3281-CG
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2.5W, 2x1.5W
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость - 75.2 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v5 v6
Bluetooth v5 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 Нет
USB Type-C Нет 3x USB 3.2
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 1.4 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Нет Да
Длина хода клавиш - 1.3 мм
Тачпад
Размер 10.5 x 6.5 см 15.0 x 9.0 см
Поверхность Пластик Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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