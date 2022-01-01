Dell Vostro 14 3400 против Precision 5560
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Dell Vostro 14 3400
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Существенно легче – весит на 450 граммов меньше (1.59 и 2.04 кг)
- Видеокарта показывает в среднем на 7-10% больше FPS в играх
Причины выбрать Dell Precision 5560
- Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 0-х у конкурента)
- Более тонкие рамки – на 29% выше полезная площадь экрана
- Комплектуется на 14 Вт*ч большей батареей (56 и 42 Вт*ч)
- Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
- На 127% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 220 нит
- Есть подсветка клавиатуры
- Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
- Имеет на 29% более четкий дисплей – 145 против 112 точек на дюйм (PPI)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.59 кг
|2.04 кг
|Размеры
|328 x 239.5 x 18.1-19 мм
|344.4 x 230.3 x 18.5 мм
|Площадь
|786 см2
|793 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~68.8%
|~89%
|Боковые рамки
|9.1 мм
|4.2 мм
|Цвета
|Черный
|Серебристый
|Трансформер
|Нет
|Нет
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|2
|Уровень шума
|-
|50 дБ
Дисплей
|Диагональ
|14 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|TN LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|112 точек на дюйм
|145 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:10
|Разрешение
|1366 x 768 пикселей
|1920 x 1200 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, HDR10
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|400:1
|1650:1
|Цветовой охват sRGB
|-
|100%
|Время отклика
|16 мс
|35 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|11.4 В
|11.4 В
|Время полной зарядки
|4:00 ч.
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Нет
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|45 / 65 Вт
|90 / 130 Вт
|Вес зарядного устройства
|-
|481 грамм
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.0 ГГц
|2.4-2.9 ГГц
|Частота в режиме Boost
|3.5 ГГц
|4.6 ГГц
|Ядер
|2
|6
|Потоков
|4
|12
|L3-кэш
|4 МБ
|12 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics Xe G4 48 EUs
|Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1039
Precision 5560 +44%
1499
Geekbench 5 (многоядерный)
2115
Precision 5560 +223%
6840
Cinebench R23 (одноядерный)
1504
Cinebench R23 (многоядерный)
9504
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|350 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1450 МГц
|FLOPS
|0.84 терафлопс
|0.742 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|System Shared
|Тип памяти
|DDR4
|DDR4
|Скорость памяти
|2.67 Гбит/с
|3.2 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|384
|256
|Блоки текстурирования (TMUs)
|24
|16
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|12
|8
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x4 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|2666 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|32 ГБ
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3204
|Realtek ALC3281-CG
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|2x2.5W, 2x1.5W
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Макс. громкость
|-
|75.2 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v5
|v6
|Bluetooth
|v5
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|3x USB 3.2
|Нет
|USB Type-C
|Нет
|3x USB 3.2
|Thunderbolt
|Нет
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 1.4
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Нет
|Да
|Длина хода клавиш
|-
|1.3 мм
|Размер
|10.5 x 6.5 см
|15.0 x 9.0 см
|Поверхность
|Пластик
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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