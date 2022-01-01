Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Батарея - 40 Вт*ч 53 Вт*ч 42 Вт*ч Процессор - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 - AMD Ryzen 5 5500U AMD Ryzen 7 5700U Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB 24GB Накопитель - 128GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Vostro 14 5402 Видеокарта показывает в среднем на 6-8% больше FPS в играх

На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит Причины выбрать ASUS VivoBook 14 M413 На 192% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7072 vs 2426 баллов

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.41 кг 1.4 кг Размеры 321.3 x 216.2 x 16.7-17.9 мм 324 x 213 x 17.3 мм Площадь 695 см2 690 см2 Соотношение экрана к корпусу ~77.8% ~78.3% Боковые рамки 5.7 мм 7.1 мм Цвета Серий Черный, Золотистый, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 135° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 1

Дисплей 1920 x 1080 1920 x 1080 Диагональ 14 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 157 точек на дюйм 157 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 600:1 - Время отклика 35 мс - Максимальная яркость Vostro 14 5402 +20% 300 нит VivoBook 14 M413 250 нит

Батарея Ёмкость 40 Вт*ч 53 Вт*ч 42 Вт*ч Напряжение 11.25 В - Время полной зарядки 4:00 ч. - Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Нет Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 45 / 65 Вт 65 Вт

Видеокарта Модель GPU GeForce MX330 2GB Radeon RX Vega 7 TGP 25 Вт 10-45 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 14 нм 7 нм Частота GPU 1531 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1594 МГц 1600 МГц FLOPS 1.22 терафлопс 1.108 терафлопс Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared Тип памяти GDDR5 DDR4 Ширина шины 64 бит - Скорость памяти ~7 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерные блоки 384 448 Блоки текстурирования (TMUs) 24 28 Блоки операций растеризации (ROPs) 16 7 Производительность GPU Vostro 14 5402 +10% 1.22 терафлопс VivoBook 14 M413 1.108 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB 24GB Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 32 ГБ 24 ГБ

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3204 - Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Нет Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Опционально Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.4 мм Тачпад Размер 11.5 x 7.0 см - Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.