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Dell Vostro 14 5402 против ASUS VivoBook S15 S532

Dell Vostro 14 5402
VS
ASUS VivoBook S15 S532
Dell Vostro 14 5402
ASUS VivoBook S15 S532
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Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Vostro 14 5402 и ASUS VivoBook S15 S532 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Vostro 14 5402
  • Существенно легче – весит на 390 граммов меньше (1.41 и 1.8 кг)
  • Значительно компактнее – имеет на 15% меньшую площадь корпуса (695 и 821 см2)
  • На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит
Причины выбрать ASUS VivoBook S15 S532
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Видеокарта показывает в среднем на 30-41% больше FPS в играх
  • Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Vostro 14 5402
vs
VivoBook S15 S532

Корпус

Вес 1.41 кг 1.8 кг
Ширина 321.3 мм 357 мм
Высота 216.2 мм 230 мм
Толщина 16.7-17.9 мм 18.5 мм
Площадь 695 см2 821 см2
Соотношение экрана к корпусу ~77.8% ~81.7%
Боковые рамки 5.7 мм 5.8 мм
Цвета Серий Серебристый, Зеленый, Розовый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 135° -
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 2

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы TN LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 600:1 -
Время отклика 35 мс -
Максимальная яркость
Vostro 14 5402 +20%
300 нит
VivoBook S15 S532
250 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.25 В -
Время полной зарядки 4:00 ч. -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Справа
Мощность зарядки 45 / 65 Вт 65 Вт

Звук

Аудиочип Realtek ALC3204 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v5 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Да -
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.4 мм
Тачпад
Размер 11.5 x 7.0 см -
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 8 8
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 14 нм 14 нм
Частота GPU 1531 МГц 1354 МГц
Boost частота GPU 1594 МГц 1468 МГц
FLOPS 1.22 терафлопс 1.879 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ 2 ГБ
Тип памяти GDDR5 GDDR5
Ширина шины 64 бит 64 бит
Частота памяти 1752 МГц (Effective - 7000 МГц) 1752 МГц (Effective - 7000 МГц)
Шейдерных блоков 384 640
Поддержка DirectX 12 12

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
Макс. количество памяти 32 ГБ 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

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