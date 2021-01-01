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Dell Vostro 14 5402 против Inspiron 15 5515

46 из 100
Dell Vostro 14 5402
VS
50 из 100
Dell Inspiron 15 5515
Dell Vostro 14 5402
Dell Inspiron 15 5515
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Батарея 40 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Vostro 14 5402 и Inspiron 15 5515 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Vostro 14 5402
  • Легче – весит на 230 граммов меньше (1.41 и 1.64 кг)
  • Видеокарта показывает в среднем на 6-8% больше FPS в играх
  • Значительно компактнее – имеет на 15% меньшую площадь корпуса (695 и 815 см2)
  • На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит
Причины выбрать Dell Inspiron 15 5515
  • На 184% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7164 vs 2523 баллов
  • Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Vostro 14 5402
vs
Inspiron 15 5515

Корпус

Вес 1.41 кг 1.64 кг
Ширина 321.3 мм 356 мм
Высота 216.2 мм 228.9 мм
Толщина 16.7-17.9 мм 14.6-17.9 мм
Площадь 695 см2 815 см2
Соотношение экрана к корпусу ~77.8% ~82.4%
Боковые рамки 5.7 мм 5.3 мм
Цвета Серий Синий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 135° -
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы TN LCD TN LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 600:1 600:1
Цветовой охват sRGB - 55.7%
Охват Adobe RGB - 38.4%
Охват DCI-P3 - 39.5%
Время отклика 35 мс 35 мс
Максимальная яркость
Vostro 14 5402 +20%
300 нит
Inspiron 15 5515
250 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.25 В 11.25 В
Время полной зарядки 4:00 ч. -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 45 / 65 Вт 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7-3.0 ГГц 2.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц 4 ГГц
Ядер 2 6
Потоков 4 12
L3-кэш 6 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4 Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 25 Вт 10-45 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 14 нм 7 нм
Частота GPU 1531 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1594 МГц 1600 МГц
FLOPS 1.22 терафлопс 1.108 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR5 DDR4
Ширина шины 64 бит -
Скорость памяти ~7 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерных блоков 384 448
Поддержка DirectX 12 12.1
Производительность GPU
Vostro 14 5402 +10%
1.22 терафлопс
Inspiron 15 5515
1.108 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3204 Realtek
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Нет -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v5 v6
Bluetooth v5 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.3 мм
Тачпад
Размер 11.5 x 7.0 см 11.5 x 8.0 см
Поверхность Пластик -
Windows Precision Да Да

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