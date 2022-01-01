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Dell Vostro 14 5410 против Inspiron 15 3510

50 из 100
Dell Vostro 14 5410
VS
29 из 100
Dell Inspiron 15 3510
Dell Vostro 14 5410
Dell Inspiron 15 3510
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Батарея
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Vostro 14 5410 и Inspiron 15 3510 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Vostro 14 5410
  • Видеокарта показывает в среднем на 1054-1437% больше FPS в играх
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 0-х у конкурента)
  • На 591% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5372 vs 777 баллов
  • Существенно легче – весит на 410 граммов меньше (1.44 и 1.85 кг)
  • Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • Имеет на 57% более четкий дисплей – 157 против 100 точек на дюйм (PPI)
  • На 36% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 220 нит
  • Значительно компактнее – имеет на 19% меньшую площадь корпуса (684 и 844 см2)
Причины выбрать Dell Inspiron 15 3510
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Vostro 14 5410
vs
Inspiron 15 3510

Корпус

Вес 1.44 кг 1.85 кг
Размеры 321.2 x 212.8 x 17-17.9 мм 358.5 x 235.5 x 17.5-18.9 мм
Площадь 684 см2 844 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83.1% ~79.5%
Боковые рамки 9.8 мм 6.6 мм
Цвета Серий Черный, Серебристый
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD TN LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм 100 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 600:1 400:1
Цветовой охват sRGB 100% -
Время отклика - 25 мс
Максимальная яркость
Vostro 14 5410 +36%
300 нит
Inspiron 15 3510
220 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.25 В 11.25 В
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Справа
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6-3.1 ГГц 1.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц -
Ядер 4 2
Потоков 8 2
L3-кэш 8 МБ -
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics 80EU Intel UHD Graphics 600
Техпроцесс 10 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 5 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 12 нм 14 нм
Частота GPU - 200 МГц
Boost частота GPU - 750 МГц
FLOPS 2.822 терафлопс 0.14 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 DDR4
Ширина шины 64 бит -
Скорость памяти ~8-10 Гбит/с 2.4 Гбит/с
Шейдерные блоки 896 96
Блоки текстурирования (TMUs) 56 12
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 2
Производительность GPU
Vostro 14 5410 +1916%
2.822 терафлопс
Inspiron 15 3510
0.14 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x4 ГБ
Частота 3200 МГц 2400 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
Макс. количество памяти 32 ГБ 8 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x128 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3204
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 1

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v5
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Опционально Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 Нет
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 11.5 x 7.0 см 11.5 x 8.0 см
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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