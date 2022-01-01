Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Батарея - 41 Вт*ч 54 Вт*ч 56 Вт*ч Процессор - AMD Ryzen 3 5300U AMD Ryzen 5 5500U AMD Ryzen 7 5700U - Intel Core i5 10300H Intel Core i7 10750H Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB 24GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Vostro 14 5415 Наличие 1-го современного порта USB Type-C (против 0-х у конкурента)

Существенно легче – весит на 470 граммов меньше (1.43 и 1.9 кг)

Значительно компактнее – имеет на 18% меньшую площадь корпуса (684 и 836 см 2 )

) На 14% выше максимальная яркость экрана – 250 vs 220 нит Причины выбрать Dell Inspiron 15 Plus 7501 Комплектуется на 15 Вт*ч большей батареей (56 и 41 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

На 7% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 4788 vs 4479 баллов

Сенсорный экран

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.43 кг 1.9 кг Размеры 321.2 x 212.8 x 17-17.9 мм 356.5 x 234.5 x 17.5-18.9 мм Площадь 684 см2 836 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79% ~80.3% Боковые рамки 5.7 мм 5.6 мм Цвета Серий Серебристый Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 2

Дисплей 1920 x 1080 1920 x 1080 Диагональ 14 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы TFT LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 157 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 500:1 400:1 Цветовой охват sRGB - 100% Время отклика 35 мс 35 мс Максимальная яркость Vostro 14 5415 +14% 250 нит Inspiron 15 Plus 7501 220 нит

Батарея Ёмкость 41 Вт*ч 54 Вт*ч 56 Вт*ч Напряжение 11.25 В 11.4 В Время полной зарядки - 4:00 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 90 / 130 Вт

Видеокарта Модель GPU Radeon RX Vega 6 (Ryzen 4000) GeForce GTX 1650 Mobile 4GB TGP 15 Вт - Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 7 нм 12 нм Частота GPU 0 МГц 1380 МГц Boost частота GPU 1500 МГц 1560 МГц FLOPS - 3.195 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ Тип памяти DDR4 GDDR6 Ширина шины - 128 бит Скорость памяти 3.2 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерных блоков 384 1024 Поддержка DirectX 12.1 12 Производительность GPU Vostro 14 5415 н/д Inspiron 15 Plus 7501 3.195 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB 24GB Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 3200 МГц 2933 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 32 ГБ 24 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek Realtek ALC3254 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Нет Нет Микрофонов 2 -

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Опционально Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.1 USB Type-C 1x USB 3.2 Нет Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 1.4 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.3 мм - Тачпад Размер 11.5 x 7.0 см 11.5 x 8.0 см Поверхность - Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.