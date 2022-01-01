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Dell Vostro 14 5415 против Precision 3561

51 из 100
Dell Vostro 14 5415
VS
50 из 100
Dell Precision 3561
Dell Vostro 14 5415
Dell Precision 3561
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Батарея
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Vostro 14 5415 и Precision 3561 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Vostro 14 5415
  • Легче – весит на 360 граммов меньше (1.43 и 1.79 кг)
  • Имеет на 57% более четкий дисплей – 157 против 100 точек на дюйм (PPI)
  • Значительно компактнее – имеет на 18% меньшую площадь корпуса (684 и 835 см2)
  • На 14% выше максимальная яркость экрана – 250 vs 220 нит
Причины выбрать Dell Precision 3561
  • На 112% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9497 vs 4479 баллов
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Комплектуется на 23 Вт*ч большей батареей (64 и 41 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Vostro 14 5415
vs
Precision 3561

Корпус

Вес 1.43 кг 1.79 кг
Размеры 321.2 x 212.8 x 17-17.9 мм 357.8 x 233.3 x 22.6-24 мм
Площадь 684 см2 835 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79% ~80.4%
Боковые рамки 5.7 мм 6.2 мм
Цвета Серий Серебристый
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы TFT LCD TN LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм 100 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 500:1 500:1
Время отклика 35 мс 25 мс
Максимальная яркость
Vostro 14 5415 +14%
250 нит
Precision 3561
220 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.25 В 15.2 В
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 90 / 130 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6 ГГц 2.2-2.7 ГГц
Частота в режиме Boost 3.8 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 4 6
Потоков 8 12
L3-кэш 4 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 6 Intel UHD Graphics for 11th Gen (16 EU)
Техпроцесс 7 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Vostro 14 5415
4479
Precision 3561 +112%
9497

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 7 нм 10 нм
Частота GPU 0 МГц 350 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц 1450 МГц
FLOPS - 0.382 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти DDR4 DDR4
Скорость памяти 3.2 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерных блоков 384 128
Поддержка DirectX 12.1 12
Производительность GPU
Vostro 14 5415
н/д
Precision 3561
0.382 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x128 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek Realtek ALC3204
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Опционально Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 4.0
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.3 мм -
Тачпад
Размер 11.5 x 7.0 см 11.5 x 6.7 см
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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