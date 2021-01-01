Dell Vostro 14 5415 против Vostro 13 5301
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
100
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Dell Vostro 14 5415
- Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
Причины выбрать Dell Vostro 13 5301
- Легче – весит на 370 граммов меньше (1.06 и 1.43 кг)
- На 9% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5048 vs 4637 баллов
- На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит
- Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (624 и 684 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.43 кг
|1.06 кг
|Ширина
|321.2 мм
|306 мм
|Высота
|212.8 мм
|204 мм
|Толщина
|17-17.9 мм
|14-15.9 мм
|Площадь
|684 см2
|624 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~79%
|~78.1%
|Боковые рамки
|5.7 мм
|5.8 мм
|Цвета
|Серий
|Серий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|1
Дисплей
|Диагональ
|14 дюймов
|13.3 дюймов
|Тип матрицы
|TFT LCD
|TN LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|157 точек на дюйм
|166 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|500:1
|600:1
|Цветовой охват sRGB
|-
|95%
|Время отклика
|35 мс
|35 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|11.25 В
|11.4 В
|Время полной зарядки
|-
|4:00 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|65 Вт
|45 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.6 ГГц
|0.9-2.4 ГГц
|Частота в режиме Boost
|3.8 ГГц
|4.2 ГГц
|Ядер
|4
|4
|Потоков
|8
|8
|L3-кэш
|8 МБ
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 6
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Техпроцесс
|7 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
973
Vostro 13 5301 +33%
1295
Geekbench 5 (многоядерный)
3230
Vostro 13 5301 +33%
4283
Cinebench R23 (одноядерный)
1119
Vostro 13 5301 +20%
1344
Cinebench R23 (многоядерный)
4637
Vostro 13 5301 +9%
5048
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|-
|Тип графики
|Интегрированная
|Дискретная
|Техпроцесс
|7 нм
|14 нм
|Частота GPU
|0 МГц
|1354 МГц
|Boost частота GPU
|1500 МГц
|1468 МГц
|FLOPS
|-
|1.879 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|2 ГБ
|Тип памяти
|DDR4
|GDDR5
|Ширина шины
|-
|64 бит
|Скорость памяти
|3.2 Гбит/с
|~7 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|384
|640
|Поддержка DirectX
|12.1
|12
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|LPDDR4X
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|2
|-
|Макс. количество памяти
|32 ГБ
|-
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek
|Realtek ALC3204
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|2x2W
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v5
|Bluetooth
|v5.1
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Опционально
|Опционально
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|1x USB 3.2
|USB-A
|2x USB 3.2
|2x USB 3.2
|HDMI
|1x HDMI 1.4
|1x HDMI 1.4
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.3 мм
|-
|Размер
|11.5 x 7.0 см
|10.5 x 6.5 см
|Поверхность
|-
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
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