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Dell Vostro 14 5415 против Vostro 13 5301

55 из 100
Dell Vostro 14 5415
VS
61 из 100
Dell Vostro 13 5301
Dell Vostro 14 5415
Dell Vostro 13 5301
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Батарея 40 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Vostro 14 5415 и Vostro 13 5301 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Vostro 14 5415
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
Причины выбрать Dell Vostro 13 5301
  • Легче – весит на 370 граммов меньше (1.06 и 1.43 кг)
  • На 9% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5048 vs 4637 баллов
  • На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит
  • Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (624 и 684 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Vostro 14 5415
vs
Vostro 13 5301

Корпус

Вес 1.43 кг 1.06 кг
Ширина 321.2 мм 306 мм
Высота 212.8 мм 204 мм
Толщина 17-17.9 мм 14-15.9 мм
Площадь 684 см2 624 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79% ~78.1%
Боковые рамки 5.7 мм 5.8 мм
Цвета Серий Серий
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 13.3 дюймов
Тип матрицы TFT LCD TN LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм 166 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 500:1 600:1
Цветовой охват sRGB - 95%
Время отклика 35 мс 35 мс
Максимальная яркость
Vostro 14 5415
250 нит
Vostro 13 5301 +20%
300 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.25 В 11.4 В
Время полной зарядки - 4:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 45 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 3.8 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 8 8
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 6 Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 7 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт -
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 7 нм 14 нм
Частота GPU 0 МГц 1354 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц 1468 МГц
FLOPS - 1.879 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ
Тип памяти DDR4 GDDR5
Ширина шины - 64 бит
Скорость памяти 3.2 Гбит/с ~7 Гбит/с
Шейдерных блоков 384 640
Поддержка DirectX 12.1 12
Производительность GPU
Vostro 14 5415
н/д
Vostro 13 5301
1.879 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 LPDDR4X
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek Realtek ALC3204
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v5
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Опционально Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.3 мм -
Тачпад
Размер 11.5 x 7.0 см 10.5 x 6.5 см
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да

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