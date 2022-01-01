Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 1920 x 1080 - 1366 x 768 1920 x 1080 Процессор - Intel Pentium Gold 7505 Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 12GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB - 128GB 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Vostro 15 3500 Имеет на 41% более четкий дисплей – 141 против 100 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Acer Aspire 5 (A515-56) Видеокарта показывает в среднем на 72-98% больше FPS в играх

Немного легче – весит на 130 граммов меньше (1.65 и 1.78 кг)

Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана

Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения

Комплектуется на 6 Вт*ч большей батареей (48 и 42 Вт*ч)

Есть подсветка клавиатуры

На 36% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 220 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.78 кг 1.65 кг Размеры 363.9 x 249 x 18-19 мм 363.4 x 238.5 x 17.9 мм Площадь 906 см2 867 см2 Соотношение экрана к корпусу ~74.1% ~77.4% Боковые рамки 9.3 мм 9 мм Цвета Черный Черный, Серебристый, Золотистый, Синий, Розовый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 135° 140° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 1 Уровень шума - 39 дБ

Дисплей 1920 x 1080 1366 x 768 1920 x 1080 Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 100 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1366 x 768 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 400:1 - Время отклика 35 мс - Максимальная яркость Vostro 15 3500 220 нит Aspire 5 (A515-56) +36% 300 нит

Батарея Ёмкость 42 Вт*ч 48 Вт*ч Напряжение 11.4 В - Время полной зарядки 4:00 ч. 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет Нет Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 45 / 65 Вт 45 Вт Вес зарядного устройства - 260 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce MX330 2GB GeForce MX450 TGP 25 Вт - Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 14 нм 12 нм Частота GPU 1531 МГц - Boost частота GPU 1594 МГц - FLOPS 1.22 терафлопс 2.822 терафлопс Объем видеопамяти 2 ГБ 2 ГБ Тип памяти GDDR5 GDDR6 Ширина шины 64 бит 64 бит Скорость памяти ~7 Гбит/с ~8-10 Гбит/с Шейдерные блоки 384 896 Блоки текстурирования (TMUs) 24 56 Блоки операций растеризации (ROPs) 16 32 Производительность GPU Vostro 15 3500 1.22 терафлопс Aspire 5 (A515-56) +131% 2.822 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 12GB 16GB Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 32 ГБ 16 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 128GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x128 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3204 Intel Tiger Lake-U/Y PCH-LP Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость - 68.7 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v5 v6 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Нет Да Тачпад Размер 10.4 x 7.9 см - Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.