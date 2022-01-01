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Dell Vostro 15 3500 против ASUS VivoBook 15 M513

41 из 100
Dell Vostro 15 3500
VS
44 из 100
ASUS VivoBook 15 M513
Dell Vostro 15 3500
ASUS VivoBook 15 M513
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Vostro 15 3500 и ASUS VivoBook 15 M513 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Vostro 15 3500
  • Видеокарта показывает в среднем на 6-8% больше FPS в играх
Причины выбрать ASUS VivoBook 15 M513
  • Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • Есть подсветка клавиатуры
  • Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (847 и 906 см2)
  • На 14% выше максимальная яркость экрана – 250 vs 220 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Vostro 15 3500
vs
VivoBook 15 M513

Корпус

Вес 1.78 кг 1.8 кг
Размеры 363.9 x 249 x 18-19 мм 359.8 x 235.3 x 18.6 мм
Площадь 906 см2 847 см2
Соотношение экрана к корпусу ~74.1% ~79.3%
Боковые рамки 9.3 мм 7.2 мм
Цвета Черный Черный, Серебристый, Золотистый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 135° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 2
Уровень шума - 43 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD TN LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 400:1 -
Время отклика 35 мс -
Максимальная яркость
Vostro 15 3500
220 нит
VivoBook 15 M513 +14%
250 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В -
Время полной зарядки 4:00 ч. 1:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 45 / 65 Вт 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.0 ГГц 2.1 ГГц
Частота в режиме Boost 3.5 ГГц 4 ГГц
Ядер 2 6
Потоков 4 12
L3-кэш 4 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics Xe G4 48 EUs Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 25 Вт 10-45 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 14 нм 7 нм
Частота GPU 1531 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1594 МГц 1600 МГц
FLOPS 1.22 терафлопс 1.108 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR5 DDR4
Ширина шины 64 бит -
Скорость памяти ~7 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 384 448
Блоки текстурирования (TMUs) 24 28
Блоки операций растеризации (ROPs) 16 7
Производительность GPU
Vostro 15 3500 +10%
1.22 терафлопс
VivoBook 15 M513
1.108 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 32 ГБ 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3204 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость - 76.8 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v5 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Нет Да
Длина хода клавиш - 1.4 мм
Тачпад
Размер 10.4 x 7.9 см 10.5 x 7.2 см
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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