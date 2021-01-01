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Dell Vostro 15 3500 против ASUS ZenBook Flip 13 UX363

Dell Vostro 15 3500
VS
ASUS ZenBook Flip 13 UX363
Dell Vostro 15 3500
ASUS ZenBook Flip 13 UX363
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Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Vostro 15 3500 и ASUS ZenBook Flip 13 UX363 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Vostro 15 3500
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
Причины выбрать ASUS ZenBook Flip 13 UX363
  • Существенно легче – весит на 480 граммов меньше (1.3 и 1.78 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Комплектуется на 25 Вт*ч большей батареей (67 и 42 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • Видеокарта показывает в среднем на 9-12% больше FPS в играх
  • Есть подсветка клавиатуры
  • На 82% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 220 нит
  • Значительно компактнее – имеет на 29% меньшую площадь корпуса (644 и 906 см2)
  • Имеет на 18% более четкий дисплей – 166 против 141 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Vostro 15 3500
vs
ZenBook Flip 13 UX363

Корпус

Вес 1.78 кг 1.3 кг
Ширина 363.9 мм 305 мм
Высота 249 мм 211 мм
Толщина 18-19 мм 13.9 мм
Площадь 906 см2 644 см2
Соотношение экрана к корпусу ~74.1% ~75.8%
Боковые рамки 9.3 мм 5.3 мм
Цвета Черный Серий
Трансформер Нет Да
Угол открытия экрана 135° 360°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 13.3 дюймов
Тип матрицы TN LCD OLED
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 166 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет -
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 400:1 -
Охват DCI-P3 - 100%
Время отклика 35 мс -
Максимальная яркость
Vostro 15 3500
220 нит
ZenBook Flip 13 UX363 +82%
400 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В -
Время полной зарядки 4:00 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 45 / 65 Вт 65 Вт

Звук

Аудиочип Realtek ALC3204 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v5 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2 1x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Нет
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Нет Да
Длина хода клавиш - 1.35 мм
Тачпад
Размер 10.4 x 7.9 см -
Поверхность Пластик Стекло
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7-3.0 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 2 4
Потоков 4 8
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4 Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 14 нм 10 нм
Частота GPU 1531 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1594 МГц 1100 МГц
FLOPS 1.22 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ 0 ГБ
Тип памяти GDDR5 System Shared
Ширина шины 64 бит -
Частота памяти 1752 МГц (Effective - 7000 МГц) 0 МГц (Effective - 0 МГц)
Шейдерных блоков 384 640
Поддержка DirectX 12 12

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3733 МГц
Тип DDR4 LPDDR4X
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

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