Dell Vostro 15 3500 против G15 5515 (Ryzen Edition)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Dell Vostro 15 3500
- Существенно легче – весит на 1030 граммов меньше (1.78 и 2.81 кг)
- Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
- Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (906 и 972 см2)
Причины выбрать Dell G15 5515 (Ryzen Edition)
- Видеокарта показывает в среднем на 432-589% больше FPS в играх
- Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
- Комплектуется на 44 Вт*ч большей батареей (86 и 42 Вт*ч)
- Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
- Есть подсветка клавиатуры
- На 14% выше максимальная яркость экрана – 250 vs 220 нит
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.78 кг
|2.81 кг
|Ширина
|363.9 мм
|357.2 мм
|Высота
|249 мм
|272.1 мм
|Толщина
|18-19 мм
|24.9 мм
|Площадь
|906 см2
|972 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~74.1%
|~69%
|Боковые рамки
|9.3 мм
|5.9 мм
|Цвета
|Черный
|Серий, Зеленый
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|135°
|-
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|2
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|TN LCD
|TN LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|120 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|400:1
|600:1
|Время отклика
|35 мс
|35 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|11.4 В
|11.4 В
|Время полной зарядки
|4:00 ч.
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Нет
|Нет
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Сзади
|Мощность зарядки
|45 / 65 Вт
|240 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.0 ГГц
|3.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|3.5 ГГц
|4.2 ГГц
|Ядер
|2
|6
|Потоков
|4
|12
|L3-кэш
|4 МБ
|16 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics Xe G4 48
|Radeon RX Vega 7
|Техпроцесс
|10 нм
|7 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1020
1436
Geekbench 5 (многоядерный)
2292
G15 5515 (Ryzen Edition) +215%
7216
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|25 Вт
|-
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|14 нм
|8 нм
|Частота GPU
|1531 МГц
|816-1387 МГц
|Boost частота GPU
|1594 МГц
|1283-1703 МГц
|FLOPS
|1.22 терафлопс
|10.8 терафлопс
|Объем видеопамяти
|2 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|GDDR5
|GDDR6
|Ширина шины
|64 бит
|192 бит
|Частота памяти
|7000 МГц
|12000-14000 МГц
|Шейдерных блоков
|384
|3840
|Поддержка DirectX
|12
|12
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|32 ГБ
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3204
|-
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|-
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v5
|v6
|Bluetooth
|v5
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|1x USB 3.2
|USB-A
|3x USB 3.2
|3x USB 3.2
|HDMI
|1x HDMI 1.4
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Да
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Да
|Подсветка
|Нет
|Да
|Размер
|10.4 x 7.9 см
|10.5 x 6.0 см
|Поверхность
|Пластик
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
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