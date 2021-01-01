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Dell Vostro 15 3500 против G15 5515 (Ryzen Edition)

43 из 100
Dell Vostro 15 3500
VS
69 из 100
Dell G15 5515 (Ryzen Edition)
Dell Vostro 15 3500
Dell G15 5515 (Ryzen Edition)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Vostro 15 3500 и G15 5515 (Ryzen Edition) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Vostro 15 3500
  • Существенно легче – весит на 1030 граммов меньше (1.78 и 2.81 кг)
  • Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
  • Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (906 и 972 см2)
Причины выбрать Dell G15 5515 (Ryzen Edition)
  • Видеокарта показывает в среднем на 432-589% больше FPS в играх
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • Комплектуется на 44 Вт*ч большей батареей (86 и 42 Вт*ч)
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • Есть подсветка клавиатуры
  • На 14% выше максимальная яркость экрана – 250 vs 220 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Vostro 15 3500
vs
G15 5515 (Ryzen Edition)

Корпус

Вес 1.78 кг 2.81 кг
Ширина 363.9 мм 357.2 мм
Высота 249 мм 272.1 мм
Толщина 18-19 мм 24.9 мм
Площадь 906 см2 972 см2
Соотношение экрана к корпусу ~74.1% ~69%
Боковые рамки 9.3 мм 5.9 мм
Цвета Черный Серий, Зеленый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 135° -
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы TN LCD TN LCD
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 400:1 600:1
Время отклика 35 мс 35 мс
Максимальная яркость
Vostro 15 3500
220 нит
G15 5515 (Ryzen Edition) +14%
250 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В 11.4 В
Время полной зарядки 4:00 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Сзади
Мощность зарядки 45 / 65 Вт 240 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.0 ГГц 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 3.5 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 2 6
Потоков 4 12
L3-кэш 4 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics Xe G4 48 Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 25 Вт -
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 14 нм 8 нм
Частота GPU 1531 МГц 816-1387 МГц
Boost частота GPU 1594 МГц 1283-1703 МГц
FLOPS 1.22 терафлопс 10.8 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR5 GDDR6
Ширина шины 64 бит 192 бит
Частота памяти 7000 МГц 12000-14000 МГц
Шейдерных блоков 384 3840
Поддержка DirectX 12 12

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3204 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v5 v6
Bluetooth v5 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Нет Да
Тачпад
Размер 10.4 x 7.9 см 10.5 x 6.0 см
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да

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