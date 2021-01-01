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Dell Vostro 15 3500 против Inspiron 15 3505

Dell Vostro 15 3500
VS
Dell Inspiron 15 3505
Dell Vostro 15 3500
Dell Inspiron 15 3505
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Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Vostro 15 3500 и Inspiron 15 3505 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Vostro 15 3500
  • Наличие 1-го современного порта USB Type-C (против 0.2-х у конкурента)
  • Видеокарта показывает в среднем на 69-95% больше FPS в играх
  • Немного легче – весит на 180 граммов меньше (1.78 и 1.96 кг)
Причины выбрать Dell Inspiron 15 3505
  • Есть подсветка клавиатуры

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Vostro 15 3500
vs
Inspiron 15 3505

Корпус

Вес 1.78 кг 1.96 кг
Ширина 363.9 мм 249 мм
Высота 249 мм 363.9 мм
Толщина 18-19 мм 18-19.8 мм
Площадь 906 см2 906 см2
Соотношение экрана к корпусу ~74.1% ~74.1%
Боковые рамки 9.3 мм -48.2 мм
Цвета Черный Белый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 135° -
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы TN LCD TN LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 400:1 400:1
Время отклика 35 мс 35 мс
Максимальная яркость
Vostro 15 3500
220 нит
Inspiron 15 3505
220 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В 11.4 В
Время полной зарядки 4:00 ч. 3:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 45 / 65 Вт 45 Вт

Звук

Аудиочип Realtek ALC3204 Realtek ALC3204
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2.5W
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v5 v5
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Да -
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 -
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 Нет
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Нет Да
Тачпад
Размер 10.4 x 7.9 см 10.4 x 6.4 см
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7-3.0 ГГц 2.6 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц 3.5 ГГц
Ядер 2 2
Потоков 4 4
L3-кэш 8 МБ 4 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4 Radeon RX Vega 3
Техпроцесс 10 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 14 нм 14 нм
Частота GPU 1531 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1594 МГц 1400 МГц
FLOPS 1.22 терафлопс 0.54 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ 0 ГБ
Тип памяти GDDR5 System Shared
Ширина шины 64 бит -
Частота памяти 1752 МГц (Effective - 7000 МГц) 0 МГц (Effective - 0 МГц)
Шейдерных блоков 384 192
Поддержка DirectX 12 12
Макс. разрешение - 3840x2160 - 60 Гц

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x4 ГБ
Частота 3200 МГц 2400 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 8 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x128 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

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