Vostro 15 3500 или Inspiron 15 3510 – что лучше выбрать?

Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 1920 x 1080 - 1366 x 768 1920 x 1080 Батарея 42 Вт*ч - 41 Вт*ч 54 Вт*ч Процессор - Intel Pentium Gold 7505 Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 - Intel Celeron N4020 Intel Pentium Silver N5030 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 4GB 8GB Накопитель - 256GB 512GB - 128GB 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Vostro 15 3500 Видеокарта показывает в среднем на 424-578% больше FPS в играх

Наличие 1-го современного порта USB Type-C (против 0-х у конкурента)

Имеет на 41% более четкий дисплей – 141 против 100 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Dell Inspiron 15 3510 Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана

Есть подсветка клавиатуры

Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (844 и 906 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.78 кг 1.85 кг Размеры 363.9 x 249 x 18-19 мм 358.5 x 235.5 x 17.5-18.9 мм Площадь 906 см2 844 см2 Соотношение экрана к корпусу ~74.1% ~79.5% Боковые рамки 9.3 мм 6.6 мм Цвета Черный Черный, Серебристый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 135° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 1

Дисплей 1920 x 1080 1366 x 768 1920 x 1080 Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы TN LCD TN LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 100 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1366 x 768 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 400:1 400:1 Время отклика 35 мс 25 мс Максимальная яркость Vostro 15 3500 220 нит Inspiron 15 3510 220 нит

Батарея Ёмкость 42 Вт*ч 41 Вт*ч 54 Вт*ч Напряжение 11.4 В 11.25 В Время полной зарядки 4:00 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет Нет Расположение разъема для зарядки Слева Справа Мощность зарядки 45 / 65 Вт 65 Вт

Видеокарта Модель GPU GeForce MX330 Intel UHD Graphics 600 TGP 25 Вт 5 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 14 нм 14 нм Частота GPU 1531 МГц 200 МГц Boost частота GPU 1594 МГц 750 МГц FLOPS 1.22 терафлопс 0.14 терафлопс Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared Тип памяти GDDR5 DDR4 Ширина шины 64 бит - Скорость памяти ~7 Гбит/с 2.4 Гбит/с Шейдерных блоков 384 96 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU Vostro 15 3500 +771% 1.22 терафлопс Inspiron 15 3510 0.14 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 4GB 8GB Планки 1x8 ГБ 1x4 ГБ Частота 3200 МГц 2400 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 Макс. количество памяти 32 ГБ 8 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 128GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x128 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3204 Realtek ALC3204 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Нет Нет Микрофонов 2 1

Коммуникации Версия Wi-Fi v5 v5 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 Нет Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Нет Да Тачпад Размер 10.4 x 7.9 см 11.5 x 8.0 см Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.