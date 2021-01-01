Dell Vostro 15 3500 против Inspiron 15 3511
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Dell Vostro 15 3500
- Наличие 1-го современного порта USB Type-C (против 0-х у конкурента)
- Видеокарта показывает в среднем на 25-34% больше FPS в играх
- Имеет на 41% более четкий дисплей – 141 против 100 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Dell Inspiron 15 3511
- Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
- Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
- Есть подсветка клавиатуры
- Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (844 и 906 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.78 кг
|1.73 кг
|Размеры
|363.9 x 249 x 18-19 мм
|358.5 x 235.5 x 17.5-18.9 мм
|Площадь
|906 см2
|844 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~74.1%
|~79.5%
|Боковые рамки
|9.3 мм
|6.6 мм
|Цвета
|Черный
|Черный, Серебристый
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|135°
|-
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|1
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|TN LCD
|TN LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|100 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1366 x 768 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|400:1
|400:1
|Время отклика
|35 мс
|25 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|11.4 В
|11.25 В
|Время полной зарядки
|4:00 ч.
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Нет
|Нет
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|45 / 65 Вт
|65 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.0 ГГц
|2.0 ГГц
|Частота в режиме Boost
|3.5 ГГц
|3.5 ГГц
|Ядер
|2
|2
|Потоков
|4
|4
|L3-кэш
|4 МБ
|4 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics Xe G4 48 EUs
|Intel UHD Graphics Xe G4 48 EUs
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1070
Inspiron 15 3511 +4%
1117
Geekbench 5 (многоядерный)
2314
Inspiron 15 3511 +2%
2358
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|25 Вт
|15 Вт
|Тип графики
|Дискретная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|14 нм
|10 нм
|Частота GPU
|1531 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1594 МГц
|1100 МГц
|FLOPS
|1.22 терафлопс
|0.84 терафлопс
|Объем видеопамяти
|2 ГБ
|System Shared
|Тип памяти
|GDDR5
|DDR4
|Ширина шины
|64 бит
|-
|Скорость памяти
|~7 Гбит/с
|3.2 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|384
|384
|Поддержка DirectX
|12
|12
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|1x4 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|32 ГБ
|16 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x128 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3204
|Realtek ALC3204
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|2x2W
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Микрофонов
|2
|1
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v5
|v6
|Bluetooth
|v5
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|3x USB 3.2
|3x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|Нет
|Thunderbolt
|Нет
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 1.4
|1x HDMI 1.4
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Да
|Подсветка
|Нет
|Да
|Размер
|10.4 x 7.9 см
|11.5 x 8.0 см
|Поверхность
|Пластик
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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