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Dell Vostro 15 3500 против Inspiron 16 Plus 7610

43 из 100
Dell Vostro 15 3500
VS
65 из 100
Dell Inspiron 16 Plus 7610
Dell Vostro 15 3500
Dell Inspiron 16 Plus 7610
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор
Графика GeForce MX330
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Vostro 15 3500 и Inspiron 16 Plus 7610 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Vostro 15 3500
  • Легче – весит на 230 граммов меньше (1.78 и 2.01 кг)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
Причины выбрать Dell Inspiron 16 Plus 7610
  • Видеокарта показывает в среднем на 222-302% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 44 Вт*ч большей батареей (86 и 42 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 14% выше полезная площадь экрана
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • Есть подсветка клавиатуры
  • Имеет на 60% более четкий дисплей – 226 против 141 точек на дюйм (PPI)
  • На 36% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 220 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Vostro 15 3500
vs
Inspiron 16 Plus 7610

Корпус

Вес 1.78 кг 2.01 кг
Размеры 363.9 x 249 x 18-19 мм 355.2 x 247.5 x 16.8-18.9 мм
Площадь 906 см2 879 см2
Соотношение экрана к корпусу ~74.1% ~84.4%
Боковые рамки 9.3 мм 5.3 мм
Цвета Черный Синий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 135° 140°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 3
Уровень шума - 50 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы TN LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 226 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 3072 x 1920 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 400:1 1000:1
Цветовой охват sRGB - 99.4%
Охват Adobe RGB - 75.8%
Охват DCI-P3 - 74.1%
Время отклика 35 мс 35 мс
Максимальная яркость
Vostro 15 3500
220 нит
Inspiron 16 Plus 7610 +36%
300 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В 11.3 В
Время полной зарядки 4:00 ч. 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 45 / 65 Вт 130 Вт
Вес зарядного устройства - 486 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.0 ГГц 2.2-2.7 ГГц
Частота в режиме Boost 3.5 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 2 6
Потоков 4 12
L3-кэш 4 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics Xe G4 48 EUs Intel UHD Graphics for 11th Gen (16 EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 25 Вт 65 Вт
Nvidia Optimus - Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 14 нм 8 нм
Частота GPU 1531 МГц 1237 МГц
Boost частота GPU 1594 МГц 1500 МГц
FLOPS 1.22 терафлопс 6.14 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR5 GDDR6
Ширина шины 64 бит 128 бит
Скорость памяти ~7 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерных блоков 384 2048
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Vostro 15 3500
1.22 терафлопс
Inspiron 16 Plus 7610 +403%
6.14 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3204 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость - 75.3 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v5 v6
Bluetooth v5 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Нет Да
Длина хода клавиш - 1.3 мм
Тачпад
Размер 10.4 x 7.9 см 13.5 x 9.0 см
Поверхность Пластик -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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