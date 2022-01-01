Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1366 x 768 1920 x 1080 - 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 3072 x 1920 Батарея - 41 Вт*ч 54 Вт*ч - 54 Вт*ч 64 Вт*ч Процессор - Intel Pentium Gold 7505 Intel Core i3 1215U Intel Core i5 1235U Intel Core i7 1255U - Intel Core i3 1215U Intel Core i5 1235U Intel Core i5 1240P Intel Core i7 1255U Intel Core i7 1260P Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 12GB 16GB 24GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Vostro 15 3520 Легче – весит на 210 граммов меньше (1.66 и 1.87 кг)

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Причины выбрать Dell Inspiron 16 5620 Видеокарта показывает в среднем на 39-53% больше FPS в играх

Комплектуется на 13 Вт*ч большей батареей (54 и 41 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Имеет на 42% более четкий дисплей – 142 против 100 точек на дюйм (PPI)

На 36% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 220 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.66 кг 1.87 кг Размеры 358.5 x 235.56 x 16.96-22.47 мм 356.78 x 251.9 x 15.67-18.3 мм Площадь 844 см2 899 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79.5% ~82.6% Боковые рамки 6.6 мм 6.1 мм Цвета Черный Серебристый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 135° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 1

Дисплей 1366 x 768 1920 x 1080 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 3072 x 1920 Диагональ 15.6 дюймов 16 дюймов Тип матрицы TN LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 100 точек на дюйм 142 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1366 x 768 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 400:1 1000:1 Цветовой охват sRGB - 100% Время отклика 20 мс 35 мс Максимальная яркость Vostro 15 3520 220 нит Inspiron 16 5620 +36% 300 нит

Батарея Ёмкость 41 Вт*ч 54 Вт*ч 54 Вт*ч 64 Вт*ч Напряжение 11.2 В 15 В Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства - 290 граммов

Процессор Модель CPU Intel Pentium Gold 7505 Intel Core i3 1215U Intel Core i5 1235U Intel Core i7 1255U Intel Core i3 1215U Intel Core i5 1235U Intel Core i5 1240P Intel Core i7 1255U Intel Core i7 1260P Базовая частота 2.0 ГГц 1.2 ГГц Частота в режиме Boost 3.5 ГГц 4.4 ГГц Ядер 2 6 Потоков 4 8 L3-кэш 4 МБ 10 МБ Интегрированная графика Intel UHD Graphics Xe G4 48 EUs Intel UHD Graphics (64EU) Техпроцесс 10 нм 10 нм Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) Vostro 15 3520 988 Inspiron 16 5620 +56% 1545 Geekbench 5 (многоядерный) Vostro 15 3520 2287 Inspiron 16 5620 +105% 4677 Cinebench R23 (многоядерный) Vostro 15 3520 н/д Inspiron 16 5620 5541

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics Xe G4 Intel UHD Graphics (64EU) TGP 15 Вт 45 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1400 МГц FLOPS 0.84 терафлопс 1.43 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти DDR4 DDR4 Скорость памяти 3.2 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерные блоки 384 512 Блоки текстурирования (TMUs) 24 32 Блоки операций растеризации (ROPs) 12 16 Производительность GPU Vostro 15 3520 0.84 терафлопс Inspiron 16 5620 +70% 1.43 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 12GB 16GB 24GB 32GB Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 16 ГБ 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3204 Realtek ALC3254 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Нет Нет Микрофонов 1 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер 11.5 x 8.0 см 13.3 x 9.0 см Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.