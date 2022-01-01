Dell Vostro 15 5515 против ASUS VivoBook S15 M533
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Dell Vostro 15 5515
- Немного легче – весит на 170 граммов меньше (1.63 и 1.8 кг)
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать ASUS VivoBook S15 M533
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- На 52% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 6941 vs 4578 баллов
- Комплектуется на 9 Вт*ч большей батареей (50 и 41 Вт*ч)
- На 60% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 250 нит
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.63 кг
|1.8 кг
|Размеры
|356.06 x 228.9 x 17.99 мм
|359.8 x 233.8 x 16.1 мм
|Площадь
|815 см2
|841 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~82.3%
|~79.8%
|Боковые рамки
|5.3 мм
|7.2 мм
|Цвета
|Серий
|Белый, Черный, Зеленый, Красный
|Трансформер
|Нет
|Нет
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|2
|Уровень шума
|-
|45 дБ
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|500:1
|516:1
|Цветовой охват sRGB
|54%
|65%
|Охват Adobe RGB
|-
|45%
|Охват DCI-P3
|-
|43.6%
|Время отклика
|35 мс
|18 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|11.25 В
|11.55 В
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|65 Вт
|65 Вт
|Вес зарядного устройства
|-
|194 грамма
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.6 ГГц
|2.1 ГГц
|Частота в режиме Boost
|3.8 ГГц
|4 ГГц
|Ядер
|4
|6
|Потоков
|8
|12
|L3-кэш
|4 МБ
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 6
|Radeon RX Vega 7
|Техпроцесс
|7 нм
|7 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
998
1054
Geekbench 5 (многоядерный)
3622
VivoBook S15 M533 +29%
4669
Cinebench R23 (одноядерный)
1099
1149
Cinebench R23 (многоядерный)
4578
VivoBook S15 M533 +52%
6941
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|10-45 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|7 нм
|7 нм
|Частота GPU
|0 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1500 МГц
|1600 МГц
|FLOPS
|-
|1.108 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|System Shared
|Тип памяти
|DDR4
|DDR4
|Скорость памяти
|3.2 Гбит/с
|3.2 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|384
|448
|Блоки текстурирования (TMUs)
|24
|28
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|8
|7
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|32 ГБ
|16 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek
|Realtek ALC256
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|-
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Макс. громкость
|-
|81.4 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Опционально
|Опционально
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|2x USB 3.2
|3x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Нет
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 1.4
|1x HDMI 1.4
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.3 мм
|1.4 мм
|Размер
|11.5 x 8.0 см
|10.5 x 7.3 см
|Поверхность
|Пластик
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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