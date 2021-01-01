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Dell Vostro 15 5515 против G15 5511

52 из 100
Dell Vostro 15 5515
VS
69 из 100
Dell G15 5511
Dell Vostro 15 5515
Dell G15 5511
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Экран 1920 x 1080
Батарея
Процессор
Графика Radeon RX Vega 6 (Ryzen 4000)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Vostro 15 5515 и G15 5511 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Vostro 15 5515
  • Существенно легче – весит на 1020 граммов меньше (1.63 и 2.65 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 20% выше полезная площадь экрана
  • Значительно компактнее – имеет на 16% меньшую площадь корпуса (815 и 974 см2)
Причины выбрать Dell G15 5511
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • На 103% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9304 vs 4578 баллов
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Комплектуется на 15 Вт*ч большей батареей (56 и 41 Вт*ч)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Vostro 15 5515
vs
G15 5511

Корпус

Вес 1.63 кг 2.65 кг
Ширина 356 мм 357.2 мм
Высота 228.9 мм 272.8 мм
Толщина 17.9 мм 24.9 мм
Площадь 815 см2 974 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.4% ~68.9%
Боковые рамки 5.3 мм 5.9 мм
Цвета Серий Черный, Серий, Зеленый
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы TFT LCD TN LCD
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 500:1 800:1
Цветовой охват sRGB 54% -
Время отклика 35 мс 35 мс
Максимальная яркость
Vostro 15 5515
250 нит
G15 5511
250 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.25 В 13.2 В
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да -
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 180 / 240 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6 ГГц 2.1-2.6 ГГц
Частота в режиме Boost 3.8 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 4 6
Потоков 8 12
L3-кэш 8 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 6 Intel UHD Graphics 750
Техпроцесс 7 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Vostro 15 5515
1003
G15 5511 +44%
1449
Geekbench 5 (многоядерный)
Vostro 15 5515
3213
G15 5511 +122%
7127
Cinebench R23 (одноядерный)
Vostro 15 5515
1099
G15 5511 +31%
1437
Cinebench R23 (многоядерный)
Vostro 15 5515
4578
G15 5511 +103%
9304

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 0 Вт
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 7 нм 8 нм
Частота GPU 0 МГц 712-1530 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц 1057-1740 МГц
FLOPS - 6.42 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ
Тип памяти DDR4 GDDR6
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 3.2 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерных блоков 384 2048
Поддержка DirectX 12.1 12
Производительность GPU
Vostro 15 5515
н/д
G15 5511
6.42 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek Realtek ALC3254
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2.5W
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Опционально Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.3 мм -
Тачпад
Размер 11.5 x 8.0 см 10.5 x 6.0 см
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да

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