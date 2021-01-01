Dell Vostro 15 5515 против G15 5511
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
86
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
92
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
66
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Dell Vostro 15 5515
- Существенно легче – весит на 1020 граммов меньше (1.63 и 2.65 кг)
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Более тонкие рамки – на 20% выше полезная площадь экрана
- Значительно компактнее – имеет на 16% меньшую площадь корпуса (815 и 974 см2)
Причины выбрать Dell G15 5511
- Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
- На 103% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9304 vs 4578 баллов
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Комплектуется на 15 Вт*ч большей батареей (56 и 41 Вт*ч)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.63 кг
|2.65 кг
|Ширина
|356 мм
|357.2 мм
|Высота
|228.9 мм
|272.8 мм
|Толщина
|17.9 мм
|24.9 мм
|Площадь
|815 см2
|974 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~82.4%
|~68.9%
|Боковые рамки
|5.3 мм
|5.9 мм
|Цвета
|Серий
|Черный, Серий, Зеленый
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|2
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|TFT LCD
|TN LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|120 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|500:1
|800:1
|Цветовой охват sRGB
|54%
|-
|Время отклика
|35 мс
|35 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|11.25 В
|13.2 В
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|-
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|65 Вт
|180 / 240 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.6 ГГц
|2.1-2.6 ГГц
|Частота в режиме Boost
|3.8 ГГц
|4.4 ГГц
|Ядер
|4
|6
|Потоков
|8
|12
|L3-кэш
|8 МБ
|12 МБ
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 6
|Intel UHD Graphics 750
|Техпроцесс
|7 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1003
G15 5511 +44%
1449
Geekbench 5 (многоядерный)
3213
G15 5511 +122%
7127
Cinebench R23 (одноядерный)
1099
G15 5511 +31%
1437
Cinebench R23 (многоядерный)
4578
G15 5511 +103%
9304
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|0 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Дискретная
|Техпроцесс
|7 нм
|8 нм
|Частота GPU
|0 МГц
|712-1530 МГц
|Boost частота GPU
|1500 МГц
|1057-1740 МГц
|FLOPS
|-
|6.42 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|4 ГБ
|Тип памяти
|DDR4
|GDDR6
|Ширина шины
|-
|128 бит
|Скорость памяти
|3.2 Гбит/с
|~12 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|384
|2048
|Поддержка DirectX
|12.1
|12
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|32 ГБ
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek
|Realtek ALC3254
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|2x2.5W
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Опционально
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|1x USB 3.2
|USB-A
|2x USB 3.2
|3x USB 3.2
|HDMI
|1x HDMI 1.4
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Да
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.3 мм
|-
|Размер
|11.5 x 8.0 см
|10.5 x 6.0 см
|Поверхность
|-
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
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