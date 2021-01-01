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Dell Vostro 15 5515 против Inspiron 14 7400

53 из 100
Dell Vostro 15 5515
VS
60 из 100
Dell Inspiron 14 7400
Dell Vostro 15 5515
Dell Inspiron 14 7400
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Батарея 52 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Vostro 15 5515 и Inspiron 14 7400 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Vostro 15 5515
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
Причины выбрать Dell Inspiron 14 7400
  • Легче – весит на 280 граммов меньше (1.35 и 1.63 кг)
  • Комплектуется на 11 Вт*ч большей батареей (52 и 41 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • На 7% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 4884 vs 4578 баллов
  • Имеет на 48% более четкий дисплей – 208 против 141 точек на дюйм (PPI)
  • На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит
  • Компактнее – имеет на 11% меньшую площадь корпуса (722 и 815 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Vostro 15 5515
vs
Inspiron 14 7400

Корпус

Вес 1.63 кг 1.35 кг
Ширина 356 мм 321.6 мм
Высота 228.9 мм 224.5 мм
Толщина 17.9 мм 14.2-1.75 мм
Площадь 815 см2 722 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.4% ~84.4%
Боковые рамки 5.3 мм 4.7 мм
Цвета Серий Серебристый
Трансформер Нет Да
Угол открытия экрана - 360°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1
Скорость куллера - 3000 об/мин

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 14.5 дюймов
Тип матрицы TFT LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 208 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 500:1 1000:1
Цветовой охват sRGB 54% 100%
Время отклика 35 мс 35 мс
Максимальная яркость
Vostro 15 5515
250 нит
Inspiron 14 7400 +20%
300 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.25 В 7.6 В
Время полной зарядки - 4:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 3.8 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 8 8
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 6 Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 7 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 7 нм 10 нм
Частота GPU 0 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц 1100 МГц
FLOPS - 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти DDR4 LPDDR4X
Скорость памяти 3.2 Гбит/с 4.27 Гбит/с
Шейдерных блоков 384 640
Поддержка DirectX 12.1 12
Производительность GPU
Vostro 15 5515
н/д
Inspiron 14 7400
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 4267 МГц
Тип DDR4 LPDDR4X
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek Realtek ALC3204
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2.5W
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Опционально Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.3 мм -
Тачпад
Размер 11.5 x 8.0 см 11.5 x 8.0 см
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да

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