Dell Vostro 15 5515 против Inspiron 15 3510
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Dell Vostro 15 5515
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 0-х у конкурента)
- На 489% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 4578 vs 777 баллов
- Легче – весит на 220 граммов меньше (1.63 и 1.85 кг)
- Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
- Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
- Имеет на 41% более четкий дисплей – 141 против 100 точек на дюйм (PPI)
- На 14% выше максимальная яркость экрана – 250 vs 220 нит
Причины выбрать Dell Inspiron 15 3510
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.63 кг
|1.85 кг
|Размеры
|356.06 x 228.9 x 17.99 мм
|358.5 x 235.5 x 17.5-18.9 мм
|Площадь
|815 см2
|844 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~82.3%
|~79.5%
|Боковые рамки
|5.3 мм
|6.6 мм
|Цвета
|Серий
|Черный, Серебристый
|Трансформер
|Нет
|Нет
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|1
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|TN LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|100 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1366 x 768 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|500:1
|400:1
|Цветовой охват sRGB
|54%
|-
|Время отклика
|35 мс
|25 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|11.25 В
|11.25 В
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Нет
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Справа
|Мощность зарядки
|65 Вт
|65 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.6 ГГц
|1.1 ГГц
|Частота в режиме Boost
|3.8 ГГц
|-
|Ядер
|4
|2
|Потоков
|8
|2
|L3-кэш
|4 МБ
|-
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 6
|Intel UHD Graphics 600
|Техпроцесс
|7 нм
|14 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Vostro 15 5515 +119%
998
456
Geekbench 5 (многоядерный)
Vostro 15 5515 +334%
3622
835
Cinebench R23 (одноядерный)
Vostro 15 5515 +144%
1099
451
Cinebench R23 (многоядерный)
Vostro 15 5515 +489%
4578
777
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|5 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|7 нм
|14 нм
|Частота GPU
|0 МГц
|200 МГц
|Boost частота GPU
|1500 МГц
|750 МГц
|FLOPS
|-
|0.14 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|System Shared
|Тип памяти
|DDR4
|DDR4
|Скорость памяти
|3.2 Гбит/с
|2.4 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|384
|96
|Блоки текстурирования (TMUs)
|24
|12
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|8
|2
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|1x4 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|2400 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|1
|Макс. количество памяти
|32 ГБ
|8 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x128 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek
|Realtek ALC3204
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|2x2W
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Микрофонов
|2
|1
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v5
|Bluetooth
|v5.1
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Опционально
|Опционально
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|2x USB 3.2
|3x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|Нет
|Thunderbolt
|Нет
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 1.4
|1x HDMI 1.4
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.3 мм
|-
|Размер
|11.5 x 8.0 см
|11.5 x 8.0 см
|Поверхность
|Пластик
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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