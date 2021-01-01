Vostro 15 5515 или Precision 17 5760 – что лучше выбрать?

Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 1920 x 1080 - 1920 x 1200 3840 x 2400 Батарея - 41 Вт*ч 54 Вт*ч - 56 Вт*ч 97 Вт*ч Процессор - AMD Ryzen 3 5300U AMD Ryzen 5 5500U AMD Ryzen 7 5700U - Intel Core i5 11500H Intel Core i7 11850H Intel Core i9 11950H Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Vostro 15 5515 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Существенно легче – весит на 500 граммов меньше (1.63 и 2.13 кг)

Значительно компактнее – имеет на 12% меньшую площадь корпуса (815 и 929 см2) Причины выбрать Dell Precision 17 5760 На 106% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9414 vs 4578 баллов

Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Комплектуется на 15 Вт*ч большей батареей (56 и 41 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 10% выше полезная площадь экрана

На 100% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 250 нит

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.63 кг 2.13 кг Размеры 356 x 228.9 x 17.9 мм 374.4 x 248 x 8.6-13.1 мм Площадь 815 см2 929 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82.4% ~90.3% Боковые рамки 5.3 мм 4.1 мм Цвета Серий Серебристый Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 2

Дисплей 1920 x 1080 1920 x 1200 3840 x 2400 Диагональ 15.6 дюймов 17 дюймов Тип матрицы TFT LCD TN LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 133 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Нет Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 500:1 1650:1 Цветовой охват sRGB 54% 100% Время отклика 35 мс 35 мс Максимальная яркость Vostro 15 5515 250 нит Precision 17 5760 +100% 500 нит

Батарея Ёмкость 41 Вт*ч 54 Вт*ч 56 Вт*ч 97 Вт*ч Напряжение 11.25 В 11.4 В Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа Мощность зарядки 65 Вт 90 / 130 Вт

Видеокарта Модель GPU Radeon RX Vega 6 (Ryzen 4000) Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 7 нм 10 нм Частота GPU 0 МГц 350 МГц Boost частота GPU 1500 МГц 1450 МГц FLOPS - 0.742 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти DDR4 DDR4 Скорость памяти 3.2 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерных блоков 384 256 Поддержка DirectX 12.1 12 Производительность GPU Vostro 15 5515 н/д Precision 17 5760 0.742 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 32 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek Realtek ALC711-CG Формат звука 2.0 2.2 Мощность динамиков 2x2W 4x2W Dolby Atmos Нет Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Опционально Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 3.2 4x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 1.4 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.3 мм 1.3 мм Тачпад Размер 11.5 x 8.0 см 15.0 x 8.9 см Поверхность - Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.