Vostro 15 5515 или Precision 7760 – что лучше выбрать?

Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 1920 x 1080 - 1920 x 1080 3840 x 2160 Батарея - 41 Вт*ч 54 Вт*ч - 68 Вт*ч 95 Вт*ч Процессор - AMD Ryzen 3 5300U AMD Ryzen 5 5500U AMD Ryzen 7 5700U - Intel Core i5 11500H Intel Core i7 11600H Intel Core i7 11800H Intel Core i7 11850H Intel Core i9 11950H Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB 64GB 128GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Vostro 15 5515 Существенно легче – весит на 1380 граммов меньше (1.63 и 3.01 кг)

Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана

Значительно компактнее – имеет на 23% меньшую площадь корпуса (815 и 1054 см2) Причины выбрать Dell Precision 7760 На 123% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10202 vs 4578 баллов

Комплектуется на 27 Вт*ч большей батареей (68 и 41 Вт*ч)

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

На 100% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 250 нит

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.63 кг 3.01 кг Размеры 356 x 228.9 x 17.9 мм 400 x 263.6 x 25.9-28.6 мм Площадь 815 см2 1054 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82.4% ~78.2% Боковые рамки 5.3 мм 8.5 мм Цвета Серий Черный, Серий Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 2

Дисплей 1920 x 1080 1920 x 1080 3840 x 2160 Диагональ 15.6 дюймов 17.3 дюймов Тип матрицы TFT LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 127 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 500:1 600:1 Цветовой охват sRGB 54% - Охват Adobe RGB - 100% Время отклика 35 мс 35 мс Максимальная яркость Vostro 15 5515 250 нит Precision 7760 +100% 500 нит

Батарея Ёмкость 41 Вт*ч 54 Вт*ч 68 Вт*ч 95 Вт*ч Напряжение 11.25 В 11.4 В Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Сзади Мощность зарядки 65 Вт 240 Вт

Процессор Модель CPU AMD Ryzen 3 5300U AMD Ryzen 5 5500U AMD Ryzen 7 5700U Intel Core i5 11500H Intel Core i7 11600H Intel Core i7 11800H Intel Core i7 11850H Intel Core i9 11950H Базовая частота 2.6 ГГц 2.4-2.9 ГГц Частота в режиме Boost 3.8 ГГц 4.6 ГГц Ядер 4 6 Потоков 8 12 L3-кэш 4 МБ 12 МБ Интегрированная графика Radeon RX Vega 6 Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) Техпроцесс 7 нм 10 нм Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) Vostro 15 5515 996 Precision 7760 +65% 1645 Geekbench 5 (многоядерный) Vostro 15 5515 3583 Precision 7760 +106% 7385 Cinebench R23 (одноядерный) Vostro 15 5515 1099 Precision 7760 +47% 1614 Cinebench R23 (многоядерный) Vostro 15 5515 4578 Precision 7760 +123% 10202

Видеокарта Модель GPU Radeon RX Vega 6 (Ryzen 4000) Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 7 нм 10 нм Частота GPU 0 МГц 350 МГц Boost частота GPU 1500 МГц 1450 МГц FLOPS - 0.742 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти DDR4 DDR4 Скорость памяти 3.2 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерных блоков 384 256 Поддержка DirectX 12.1 12 Производительность GPU Vostro 15 5515 н/д Precision 7760 0.742 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB 64GB 128GB Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 4 Макс. количество памяти 32 ГБ 128 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 4 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek Realtek ALC3204 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Нет Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Опционально Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет 1x v1.4 VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.3 мм 1.65 мм Тачпад Размер 11.5 x 8.0 см 10.5 x 6.5 см Поверхность - Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.